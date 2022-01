Potsdam

Viele Kreise und kreisfreie Städte im Land halten die einrichtungsbezogene Impfpflicht, wie sie laut Bundestagsbeschluss ab Mitte März gelten soll, für derzeit kaum umsetzbar. Das hat eine MAZ-Umfrage unter allen Kreisen und kreisfreien Städten ergeben.

Für den Kreis Spree-Neiße rechnet die Verwaltung mit mindestens 1500 zu prüfenden Fällen von ungeimpften Mitarbeitern in Pflege- und Gesundheitsberufen und teilt mit: „Das Gesundheitsamt ist in der derzeitigen Lage der Pandemiebekämpfung und wegen des damit verbundenen Personaleinsatzes nicht in der Lage, diese Mehrarbeit zu leisten.“ Im Zweifel muss all diesen Personen per Bescheid die Beschäftigung in sensiblen Einrichtungen untersagt werden.

Bis zu zwölf neue Mitarbeiter im Kreis wären nötig

Die Durchsetzung der Impfpflicht sei „nur mit zusätzlichem Personal zu meistern“, heißt es aus Spree-Neiße. Diese Mitarbeiter müssten dann von der Ebene bezahlt werden, welche die Impfpflicht beschlossen habe. „Im Überschlag rechnen wir mit zusätzlichen fünf bis zehn Mitarbeitenden für die Bescheide und ein bis zwei Mitarbeitenden für die Widersprüche“, teilt das Landratsamt mit.

Gernot Schmidt (SPD): „Systeme am Laufen halten“

Der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD), kündigt an: „Wenn ich die Wahl treffen muss zwischen der Aufrechterhaltung von Rettungsdienst, Pflege und Krankenhäusern auf der einen und der Durchsetzung der Impfpflicht auf der anderen Seite, dann entscheide ich mich dafür, diese wichtigen Systeme am Laufen zu halten – dann kommt die Impfpflicht nicht an erster Stelle.“ Die Kräfte der Landkreise seien für die Durchsetzung der Impfpflicht gar nicht ausgelegt, sagt der Sozialdemokrat. „Wir sind keine Strafverfolgungsbehörde“, so Schmidt weiter.

Wie berichtet wird ab dem 16. März für Bedienstete in Krankenhäusern, Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie Arztpraxen („Gesundheits- und Pflegebereich“) eine Impfpflicht fürs Personal gelten. Die Arbeitgeber müssen den Gesundheitsämtern der Kreise und Kreisfreien Städte dann melden, wer keine oder möglicherweise gefälschte Nachweise vorlegt. Diesen Personen kann die Behörde dann den Zutritt zu den Einrichtungen untersagen.

Frankfurt (Oder): Rettungsdienst verlöre 15 Leute

Sollte das Gesetz so umgesetzt werden, wie es derzeit den Anschein habe, „bekommen wir ein sehr ernsthaftes Problem“, sagt auch der Bürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke). „Es wird ein erheblicher Mehraufwand und ich frage mich, wer im Moment den Eindruck hat, dass die Gesundheitsämter nicht ausgelastet sind“, so Wilke.

Wilke etwa sieht die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur in Gefahr, sollten ungeimpfte Mitarbeiter nicht mehr eingesetzt werden dürfen. „Im Rettungsdienst würden uns 15 Mitarbeiter fehlen“, sagt Wilke. Gleichzeitig sei er als Verwaltungschef dazu verpflichtet, die Anfahrtszeiten der Krankenwagen möglichst kurz zu halten, um Leben zu retten. Mit dem Ausfall der ungeimpften Retter sei diese Abdeckung möglicherweise nicht aufrecht zu erhalten. Im schlimmsten Fall – wenn also der Krankenwagen zu spät kommt - sei die Verwaltung wegen Organisationsverschulden haftbar. So kollidiere eine Vorschrift mit der anderen.

Schon jetzt dünnten wegen der Vielzahl der erkrankten Mitarbeiter die Verkehrsbetriebe ihren Fahrplan aus, Kliniken hätten Notfallpläne gemacht. Vor diesem Hintergrund sei ein weiterer Aderlass beim Personal schwer zu verkraften, sagt Wilke. Es gehe darum, die „Arbeitsfähigkeit“ in wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens zu überprüfen.

Im Moment hänge er dem Prinzip Hoffnung an, dass die Bestimmungen zum Gesetz noch überarbeitet würden. „Ein Gesetz, das derart in das Leben der Menschen eingreift, muss besser gemacht sein“, sagt Wilke. Es gehe de facto um ein Berufsausübungsverbot für Teile des medizinischen oder pflegerischen Personals. So sei damit zu rechnen, dass die Betroffenen die Entscheidungen der Ämter vor Gericht anfechten würden.

Cottbus: Bis zu 3000 Fälle sind zu prüfen

Die Stadtverwaltung in Cottbus geht davon aus, dass 1500 bis 3000 Menschen, die in betroffenen Einrichtungen etwa in Krankenhäusern oder in der Pflege arbeiten, ungeimpft sind und somit von den Regelungen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen wären. „Das Gesundheitsamt arbeitet ohnehin an der Belastungsgrenze“, sagt Stadtsprecher Jan Gloßmann. Sollte noch mehr Personal für die Durchsetzung der Impfpflicht abgestellt werden müssen, drohten möglicherweise längere Wartezeiten für Bürger in anderen Teilen der Verwaltung.

Von einer „zusätzlichen Belastungsprobe“ spricht die Kreissprecherin von Oberhavel, Ivonne Pelz. Die Aufgabe müsse parallel zur Pandemiebekämpfung, Schuleingangsuntersuchungen, zahnärztlichem Dienst und Ähnlichem erledigt werden. Deshalb sei man dankbar für die Unterstützung seitens der Bundeswehr und durch sogenannte Containment Scouts – etwa Studierende, die befristet etwa bei der Kontaktnachverfolgung aushelfen. Wie groß der Arbeitsaufwand werde, sei noch unklar, denn an einer Abfrage des Brandenburger Gesundheitsministeriums hätten sich nur 70 Prozent der Einrichtungen beteiligt, heißt es aus Oberhavel.

Hoffen auf Bund-Länder-Beratungen

„Weder auf Bundes- noch auf Landesebene ist klar, wie diese rechtliche Regelung einheitlich umzusetzen ist“, sagt Oberhavels Kreissprecherin Ivonne Pelz. Man warte auf die Ergebnisse einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sich derzeit mit dem Thema befasse.

Noch ist man in vielen Landratsämtern und Stadtverwaltungen Brandenburgs vorsichtig mit abschließenden Bewertungen. Aus der Prignitz heißt es zu der einrichtungsbezogenen Impfpflicht: „Momentan gibt es dazu lediglich Thesen.“ Dennoch werde sich „der Landkreise Prignitz nicht verweigern, eine Bundesrechtsnorm umzusetzen.“ Im Landkreis Havelland wartet man laut Landratsamt auf „Arbeitshilfen“, wie sie die Landesregierung zur Verfügung stellen wolle. „Grundsätzlich rechnen wir mit etwa 2000 zu bearbeitenden Vorgängen“, sagt Katarzyna Debicka, Referentin des Landrats.

Potsdams Stadtverwaltung hält sich komplett bedeckt. „Seitens des Gesetzgebers gibt es derzeit noch offene Fragen, was die konkrete Ausgestaltung der Anforderungen angeht“, äußert Stadtsprecher Jan Brunzlow. Aus Dahme-Spreewald kommt der Hinweis, dass das „Land und der Landkreis den Bund zur Nachbesserung für die Vorgaben zum 15. März auffordern“.

Wolfgang Blasig (SPD): Bestimmungen müssen sich ändern

„Die Durchführungsbestimmungen dürften sich ändern“, erwartet Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD) und Präsident des Landkreistags. Die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder arbeiteten gerade daran. Gebe es keine Erleichterung, werde es „verdammt schwierig“.

Zur derzeit im Bundestag geführten Debatte zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht – also über Gesundheits- und Pflegeberufe hinaus – hat sich Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) kritisch geäußert. Dies würde einen erheblichen Grundrechtseingriff darstellen, sagte sie dem „Uckermark Kurier“. „Gerade vor dem Hintergrund der Omikron-Variante stellt sich die Frage, ob bei der gegenwärtigen Entwicklung eine allgemeine Impfpflicht noch das verhältnismäßige, vor allem erforderliche Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist“, meinte Hoffmann.

Von Ulrich Wangemann