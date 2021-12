Potsdam

In vielen Orten gingen Bürger in den vergangenen Tagen auf die Straße, um gegen die Corona-Beschlüsse des Bundes und der Länder zu protestieren. Brandenburgs Landkreistags-Präsident Wolfgang Blasig (SPD) sieht staatsfeindliche Tendenzen in ihren Reihen.

Wer ist da Ihrer Kenntnis nach unterwegs in Rathenow, Treuenbrietzen, Königs Wusterhausen, Oranienburg und anderswo?

Wolfgang Blasig: Es sind bedrückende Bilder, wie sich Teile unserer Gesellschaft derzeit gerieren - mit Fackeln und Kerzen. Es ist ein bunt gemischter Laden von Leuten, die der Querdenker-Szene nahestehen. Sie halten ihre eigene Freiheit für wichtiger als die ihres Nachbarn. Dazu kommen Trittbrettfahrer wie Reichsbürger, Rechtsradikale, AfD-Leute. Zusammengenommen ist das eine ganz unangenehme Mischung.

Die Demonstrationen ähneln in der Zusammensetzung denen aus den Jahren der Flüchtlingskrise. Es mischen sich polizeibekannte Rechte und unbescholtene Menschen - haben Sie kein Déjà-vu?

Eigentlich ja. Man sprach damals ebenfalls die Ängste der Menschen an – vor Fremden. Die Qualität ist heute aber eine andere. Heute versucht ein Kreis von Menschen, dem vorsorgenden Sozialstaat die Kompetenz abzusprechen, seine Fürsorgepflicht staatlich durchzusetzen.

In der Flüchtlingskrise hat man spät erkannt, wer die eigentlichen Treiber sind. Was sind die Lehren für den Umgang mit den aktuellen Demonstrationen?

Das Versammlungsrecht ist ein sehr hohes Gut. Gleichzeitig gibt es klare Regeln, wie Versammlungen stattzufinden haben. Die Möglichkeiten dieser Klaviatur müssen Polizei und Ordnungsämter ohne Wenn und Aber nutzen. Wenn Teilnehmer nicht auf Abstände und Maskenpflicht achten, sind solche Versammlungen aufzulösen und Platzverbote auszusprechen. Allerdings haben die Organisatoren ihre Strategie verändert. Die großen Aufmärsche sind vorbei. Man geht in kleine und Mittelstädte, agiert dort am Rande der Legalität und betreibt ein Katz- und Mausspiel mit dem Staat.

Was meinen Sie mit am Rande der Legalität?

Teilweise sind die Versammlungen nicht angemeldet oder die Initiatoren melden einen Auflauf mit 50 Leuten spontan vor Ort an. Da überlegt sich der Einsatzleiter natürlich, ob er 50 Platzverweise ausspricht oder nicht. Die Strategie jedenfalls hat einzig und allein das Ziel, die Autorität des Staates infrage zu stellen, das Staatsgefüge zu destabilisieren und Angst zu schüren. Der Staat soll als unfähig und sprunghaft hingestellt werden. Es ist eine ganz klar destruktive, staatsgefährdende Zielrichtung.

Staatlichen Stellen ist in der Flüchtlingskrise von ähnlichen Kreisen vorgeworfen worden, zahnlos zu sein. Jetzt zeigt dieser Staat Zähne und setzt bald eine Impfpflicht durch.

Das ist der Unterschied. Ob er tatsächlich eine generelle Impfpflicht durchsetzen wird oder nur partiell, ist noch in der Diskussion. Jedenfalls reagiert der Staat angemessen auf eine große Gefährdung der Bevölkerung. Es ist sein gutes Recht. Zudem ist das sehr demokratisch über Bundestag und Landtage, also die gewählten Parlamente, legitimiert. Genau diese Form der repräsentativen Demokratie wird von interessierten Kreisen auf der Straße infrage gestellt.

Der liberale Staat verspricht, dass jeder mehr oder weniger nach seiner Fasson glücklich werden kann. Esoteriker können ihre Kristalle reiben, Homöopathen ihre Kügelchen schlucken. Jeder soll machen, was er will. In der Pandemie verlangen staatliche Stellen auf einmal konformes Verhalten.

Eine epidemische Notlage gleicht, wenn man einen militärischen Begriff bemühen will, einem partiellen Kriegsrecht, um mit dem Gegner, dem Virus, fertig zu werden. Das ist eine neue Qualität. In den Querdenker-Kreisen wird das nicht akzeptiert, denn diese Leute leugnen ja die Notlage. Sie halten alles für eine Verschwörung des Staates, um Freiheiten zu beschneiden. Dabei ist interessant: In der vierten Welle drohen – dank des Impffortschritts - anders als zu Beginn der Pandemie keine Einreiseverbote und keine weitgehenden Bewegungseinschränkungen für einen Großteil der Bevölkerung. Die destruktiven Kräfte können daher nur noch mit Verweis auf die Impfpflicht mobilisieren.

Was macht das mit Ihnen als gelernter DDR-Bürger, wenn Sie diese Widerstandsrhetorik hören?

Es ist ein Grund, weshalb mir übel wird. Man beruft sich auf eine Umbruchzeit, die sich die Demokratie erkämpfte – und zwar diese gegenwärtige Demokratie, denn eine andere haben wir nicht. Es erzeugt bei mir eine große Betroffenheit, wenn ein geringer Prozentsatz skandiert, „Wir sind das Volk!“ oder Slogans aus den Jahren 1989/90 ableitet.

Welche Figur gibt der Staat ab in der Pandemiebegrenzung?

Dahinter wittere ich die Frage, ob ein Zentralstaat besser mit der Pandemie umgehen würde als unser föderalistisch organisiertes System. Der Vorteil des Föderalismus ist: Man kann auf verschiedene Gegebenheiten differenzierter reagieren. Im Zentralstaat seinerseits werden einmal beschlossene Regeln bis in den letzten Winkel einheitlich durchgesetzt. Die gleiche Regel gilt in Schleswig-Holstein wie in Pfaffenwinkel. Für den Bürger ist dies durchschaubarer und einfacher. In der Corona-Bekämpfung ist das Bild eines Flickenteppichs entstanden.

Teilweise gab es Einreiseverbote in einzelnen Kreisen.

Der Staat zieht Lehren daraus. Die jetzige Bundesregierung versucht, bundesweite Regelungen zu schaffen, die den einzelnen Ländern noch gewisse Spielräume gibt. Das trifft zum Beispiel auf den Versuch zu, bundeseinheitliche Rechte für Geboosterte in Hinblick auf die 2G-Regeln zu finden. Das ist vernünftig und funktioniert zum Beispiel schon in Baden-Württemberg, dem Saarland, Niedersachsen, Thüringen und Rheinland-Pfalz.

Kommen die Gesundheitsämter in den Kreisen inzwischen wieder bei der Kontaktverfolgung hinterher?

Nein, die breitgefächerte Kontaktverfolgung haben wir im Wesentlichen eingestellt. Es geht derzeit darum, die Bescheide zu erlassen, die zur Vorlage beim Arbeitgeber nötig sind und um ein geordnetes Bild der Fallzahlen zu haben. Damit sind auch die helfenden Soldaten voll ausgelastet. Was interessant ist: Es ist Bürgerpflicht nach dem Infektionsschutzgesetz, im Fall einer positiven Testung alles Notwendige einzuleiten. Dass dies manchmal mit staatlicher Gewalt durchgesetzt werden muss, ist bedenklich. Verstand, Bürgerwille und Solidarität jedes Einzelnen sind gefragt. Denn Gesundheitsämter bekämpfen die Pandemie nicht im eigentlichen Sinne, sie begleiten sie und versuchen, sie einzudämmen.

Die öffentliche Debatte hat ein hohes Erregungsniveau erreicht. In Telegram-Gruppen herrscht bisweilen Endzeitstimmung. Wie können all die Leute, die sich so aufregen, wieder herunterkommen von ihren Palmen?

Ich frage mich, ob die Zeit wirklich alle Wunden heilt. Andererseits weiß ich nicht, ob wir es wirklich mit einer gesellschaftlichen Zerreißprobe zu tun haben. Wir alle, die als politisch Verantwortliche, Gesundheitsamtsmitarbeiter und Bürgermeister bis hin zu Pressevertretern an vorderster Front stehen, befinden uns vielleicht zu sehr im Gefecht, als dass wir uns auf den Hügel zurückziehen könnten, um die Sache aus anderer Perspektive zu beobachten. Vielleicht ist unsere Gesellschaft weder gespalten noch zerrissen. In jedem Fall ist sie aber höchst angespannt. Ich sehe nicht, dass wir es mit Endzeitfragen zu tun haben. Mich erinnert Vieles an Impfkampagnen der vergangenen hundert Jahre. Auch daran sind die Gesellschaften nicht zerbrochen. Die Impfung ist über Jahr und Tag Teil unserer Befindlichkeit geworden - nehmen Sie Masern, Keuchhusten oder Kinderlähmung. Die Vollverweigerer werden immer weniger über die Jahre, irgendwann ist es eine Generationenfrage.

Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zu Beginn der Pandemie gesagt: „Wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen.“ Ist das möglich?

Mir wird es nicht gelingen, den rechtsextremistischen Trittbrettfahrern nach Abflauen der Pandemie zu verzeihen. Was mir aber möglich sein wird: Menschen, die sich aus Ängsten oder anderen Gründen der Impfung verweigern und sich aus meiner Sicht unsolidarisch verhalten, zu verzeihen. Ob diese Menschen es mir nachsehen werden, dass der Staat auch manchmal Zähne zeigen muss, weiß ich nicht.

Von Ulrich Wangemann