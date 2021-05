Potsdam

Das Arbeitsgericht in der Landeshauptstadt Potsdam muss schließen. Der Landtag billigte mit den Stimmen der rot-schwarz-grünen Koalition am Donnerstag die umstrittene Gerichtsreform in Brandenburg. Für die Reform stimmten 44 Abgeordnete, dagegen 31. In Potsdam werden künftig Arbeitsrichter aus dem Standort in Brandenburg/Havel zu Gerichtstagen anreisen.

Gegen die Pläne von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hatten betroffene Vertreter der Gerichte, des Richterbundes, von Gewerkschaften und der Opposition im Landtag protestiert. Sie lehnen die Reform ab, fürchten längere Wege zu Gerichten und höhere Kosten.

Nur noch vier statt sieben Gerichte

Künftig bleiben nur noch vier Gerichte an den Standorten Brandenburg/Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Neuruppin bestehen. Neben Potsdam müssen auch die Gerichte in Eberswalde sowie die Cottbuser Außenstelle Senftenberg schließen. In Eberswalde soll es eine Außenkammer geben. Zunächst sah der Entwurf hier auch Gerichtstage für arbeitsgerichtliche Streitigkeiten an Amtsgerichten vor. Gerichtstage gibt es künftig in Perleberg, Luckenwalde, Potsdam, Königs Wusterhausen und Senftenberg. Aber nur die Gerichtstage in Potsdam und Senftenberg wurden im Gesetz festgeschrieben. Das Arbeitsgericht Brandenburg/Havel ist künftig für die Stadt Brandenburg, für Potsdam und die Kreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming zuständig. Die Reform soll zum 1. Januar 2023 umgesetzt werden.

Ministerin: Sinkende Verfahrenseingänge

Ministerin Hoffmann begründet die Reform mit stetig sinkenden Verfahrenseingängen bei den Arbeitsgerichten. Diese seien seit 2003 um deutlich über 50 Prozent gesunken, erklärte sie. Der Fraktionschef der Freien Wähler, Peter Vida, äußerte Zweifel an den Zahlen. Es werde eine Steigerung von Arbeitsrechtsstreitigkeiten geben, die beschlossenen Gerichtstage reichten nicht, betonte er. Die Linken-Abgeordnete Marlen Block meinte, die Reform komme zum falschen Zeitpunkt und sei nicht durchdacht. Es gebe Reformbedarf, doch könnte ein solches Vorhaben nicht ohne die Betroffenen umgesetzt werden.

Der CDU-Abgeordnete Danny Eichelbaum verteidigte die Pläne. Die Neukonzeption beruhe zentral auf dem Befund, dass mit sieben Standorten der Geschäftsanteil in der Arbeitsgerichtsbarkeit nicht mehr aufrechtzuerhalten sei.

Linke und Freie Wähler wollten eine Überprüfung der Reform ein Jahr nach Inkrafttreten noch vor Ende der Wahlperiode 2024. Das wurde abgelehnt. Es sei zu früh, begründete die Koalition die Ablehnung. Ministerin Hoffmann stellte eine Evaluation in Aussicht, falls sich in der Umsetzung strukturelle Defizite ergeben sollten. „Das erwarten wir aber nicht.“

Von Igor Göldner