Nonnemacher sieht keinen Anlass für Entwarnung: „Ausnahmesituation wird wieder kommen“

Trotz sinkender Neuinfektionen sieht Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) keinen Anlass zur Entwarnung. „Solche pandemisch bedingte Ausnahmesituationen werden wiederkommen“, sagte die Ministerin am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Landtag. Davon könnte nach den Erfahrungen mit anderen Grippearten wie der Spanischen Grippe oder der Schweinegrippe ausgegangen werden.

Jetzt gelte es, die Infektionszahlen in Brandenburg weiter im Blick zu behalten. Notfalls müssten die Menschen bereit sein, vor Ort wieder stärkere Einschränkungen in Kauf zu nehmen. „Ich hoffe aber, dass das in Brandenburg nicht nötig sein wird“, betonte sie.

Ministerin verweist auf neue Situation in China

Nonnemacher verwies darauf, dass in China die Millionenstadt Jilin wegen des Virus erneut abgeriegelt worden sei. Auch in Wuhan, wo die Krankheit einst ausgebrochen war und man das Virus in Griff hatte, werde erneut flächendeckend getestet. „Dort geht los, was uns eventuell auch drohen könnte“, betonte die Ministerin.

Bisher hätten die Brandenburger durch vorbildliches Verhalten dazu beigetragen, die Pandemie im Griff zu halten. Nonnemacher rief dazu auf, weiter Abstand zu halten und sich an die Hygieneregeln zu halten.

AfD fordert Aufhebung der Maskenpflicht

Zuvor hatte es einen heftigen Disput um einen Redebeitrag von AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz gegeben, der erneut Zweifel an der Gefährlichkeit des Virus geäußert hatte. Kalbitz forderte dazu auf, alle Beschränkungen sofort aufzuheben - auch die Maskenpflicht in Verkehrsmitteln und Geschäften. „Das Virus erscheint aus jetziger wissenschaftlicher Sicht und im historischen Kontext nicht einmal mehr als eine außergewöhnliche Grippewelle.“ Er nannte die Lockerungen der Landesregierung „willkürlich“ und kündigte an, die Kritik „auf die Straße“ zu tragen.

Redner anderer Fraktionen wiesen diese Sichtweise zurück. SPD-Fraktionschef Erik Stohn nannte die Äußerungen von Kalbitz „gefährlichen Unsinn.“

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter fordert Kalbitz auf, eine Klinik in Brandenburg zu besuchen und mit Ärzten und Krankenschwestern zu reden, die mit Covid-19-Fällen zu tun hätten. „Hören Sie auf, diesen Mist zu erzählen. Vertrauen sie doch einmal den Menschen, die davon Ahnung haben und nicht den rechten Wut-Bürgern“, so Walter.

Redmann : Kein Anlass zur Bagatellisierung

Scharfe Kritik übte auch CDU-Fraktionschef Jan Redmann. „Die AfD widersteht wieder einmal nicht der Versuchung, für den kleinsten politischen Raumgewinn das Fundament unserer gesellschaftlichen Fundaments einreißen zu wollen.“

Für eine Bagatellisierung des Virus gebe es keinen Anlass, auch wenn es für manche Fragen noch keine Antworten gebe. Selbst wenn die Sterblichkeitsrate bei nur 0,6 liegen sollte, wäre die Gefahr immer noch um ein Vielfaches höher als bei einer normalen Grippe, dem Virus zu erliegen, so Redmann. Er warnte vor einer Aufhebung aller Eindämmungsmaßnahmen. Das würde nur dazu führen, dass es so werde wie anfangs in Italien und China, wo es zu einer Überlastung der Intensivstationen gekommen sei.

Innenminister Michael Stübgen ( CDU) sagte, der Einsatz gegen das Virus sei erfolgreich gewesen, habe aber einen hohen Preis. „Wir konnten die Infektionswelle brechen und eine größere Katastrophe verhindern.“ Nun müsse abgewartet werden, wie sich die Lockerungen auswirkten. Er warnte: „Wir dürfen die Kontrolle über das Virus nicht wieder aus der Hand geben.“

Mehrere Redner nahmen die Debatte zum Anlass, um über die Folgen der Krise nachzudenken. So rief Ministerin Nonnemacher auf, die Art zu hinterfragen, „wie wir künftig leben und produzieren wollen“. So würden im Brandenburger Einzelhandel 66.000 Personen arbeiten, davon zu 70 Prozent Frauen. Diese „Heldinnen und Helden des Alltags“ hätten in der Krise dafür gesorgt, dass die leeren Regale jeden Tag aufgefüllt seien. Sie hätten sich auch dem direkten Kundenkontakt ausgesetzt.

Aber diese Tätigkeiten seien wegen der Arbeitsbedingungen wenig attraktiv. Der Bereich sei stark vom Wettbewerb geprägt. Überdies lasse der wachsende Online-Handel Forderungen laut werden nach längeren Öffnungszeiten. „Ist das wirklich der richtige Weg“, fragte die Ministerin.

Von Igor Göldner