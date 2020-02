Hanau-Debatte: Woidke kündigt entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsterrorismus an

Potsdam

In der Debatte über rassistische Gewalt in Deutschland hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ein hartes Vorgehen gegen Rechtsextremismus angekündigt. „Wir werden alle repressiven Möglichkeiten nutzen, um Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Brandenburg zu bekämpfen“, sagte Woidke in der Aktuellen Stunde im Landtag über die Folgen der rassistisch motivierten Anschläge von Hanau, Kassel und Halle.

Scharfe Angriffe richteten Redner von CDU, SPD, Grünen und Linke gegen die AfD, deren Vizepräsident Andreas Galau im Vorfeld vergeblich versucht hatte, die Debatte zu diesem Thema zu verhindern.

CDU-Fraktionschef Redmann : „Worte sind Taten“

CDU-Fraktionschef Jan Redmann sagte, das Land erlebe gegenwärtig eine Verrohung der politischen Kultur und eine Missachtung staatlicher Institutionen. „Nicht die einzige, aber die zentrale Ursache ist die menschenverachtende Agitation und Rhetorik führender Vertreter der AfD“, sagte Redmann und betonte: „Verbale Gewalt wird zu realer Gewalt. Worte sind Taten.“

Für die SPD sagte Fraktionschef Erik Stohn, die AfD vergifte das Klima und bereite den Boden, auf dem rechte Gewalt gedeihen könne. Linken-Fraktionschef Sebastian Walter hielt der AfD vor, „Wegbereiter“ der rechtsextremen Anschläge zu sein.

Mehrere AfD-Abgeordnete wiesen die Kritik zurück. Fraktionschef Andreas Kalbitz sagte, der mutmaßliche Täter von Hanau sei „psychisch krank“ gewesen und habe in einer „wahnhaften Parallelwelt“ gelebt. Die „Hanauer Bluttat“ werde gegen die AfD nur instrumentalisiert.

Ordnungsruf der Präsidentin für AfD-Chef Kalbitz

Es kam in der Debatte zu teils tumultartigen Szenen. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) musste mehrmals zur Mäßigung aufrufen. Sie erteilte AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz einen Ordnungsruf, der den Linken vorhielt, „Lügner“ zu sein. Kalbitz wiederholte den Begriff dennoch und sagte, es sei falsch, dass er in einer Rede zum „ Umsturz“ in Deutschland aufgerufen habe. Linken-Fraktionschef Walter sagte, an die AfD gewandt: „Sie haben ein Ziel: Sie wollen diese Demokratie zerstören. Das ist der Kern der AfD.“

In einem mehrheitlich beschlossenen Antrag wurde Vizepräsident Galau von der AfD aufgefordert, nach seinem Versuch, die Debatte zu verhindern, persönliche Konsequenzen zu ziehen und zurückzutreten.

Von Igor Göldner