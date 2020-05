Potsdam

In einer bewegenden Gedenkstunde hat der Brandenburger Landtag am Donnerstag an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) stellte in seiner Rede das Gedenken an die mehr als 50 Millionen Toten in den Mittelpunkt, die der Krieg und die nationalsozialistische Gewaltherrschaft gefordert hätten.

Der Frieden im letzten Dreiviertel-Jahrhundert sei nicht nur ein Geschenk, sondern auch „eine immerwährende Aufgabe, alles zu tun, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgeht“, mahnte der Regierungschef.

„Nie wieder Krieg und Faschismus.“ Daher müsse sich die Gesellschaft vehement gegen Rechtsextremismus und andere demokratiefeindlichen Bestrebungen stellen.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke erinnerte insbesondere an die Schlacht um die Seelower Höhen. Nach vier Tagen im April 1945 mit Zehntausenden Toten habe die Rote Armee durchbrechen und Berlin einnehmen können. „Für die Völker in Europa bedeutete dies: Endlich Frieden!“, unterstrich Liedtke.

