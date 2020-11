Potsdam

Der Landtag hat sich selbst in den Corona-Modus versetzt. Einen Tag nach Bekanntwerden der ersten beiden Infektions-Fälle von Abgeordneten wurden alle geplanten Sitzungen von Fachausschüssen abgesagt. Sie sollen verschoben werden. Weil Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Corona hat, entschied eine große Anzahl von Abgeordneten, vor allem der SPD-Fraktion, sich zunächst testen zu lassen.

Im Laufe des Tages trudelten die Ergebnisse ein: Keiner hatte sich angesteckt. Auch der AfD-Abgeordnete und Vizepräsident des Landtags, Andreas Galau, hatte sich infiziert. Allerdings hatte er laut AfD kaum mit anderen Abgeordneten Kontakt – außer mit Ex-Fraktionschef Andreas Kalbitz, dessen Test negativ ausfiel.

Bis zum Ende des Jahres sollen alle Tagungen der Ausschüsse nicht mehr als Präsenzsitzungen stattfinden wie bislang, sondern noch als Videokonferenz. Das empfiehlt Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) den Ausschussvorsitzenden. Alternativ können auch hybride Sitzungen stattfinden, also Tagungen mit einzelnen Abgeordneten im Landtag, zu denen sich andere, beispielsweise Personen aus Risikogruppen, digital zuschalten können.

Änderung der Geschäftsordnung geplant

Im Detail will das Landtagspräsidium am Freitag dazu Entscheidungen treffen. Geplant ist auch eine schon länger diskutierte Änderung der Geschäftsordnung. Danach soll es künftig auch möglich sein, dass in Videokonferenzen von Ausschüssen auch Abstimmungen stattfinden und Beschlüsse getroffen werden können. Das ist bisher nicht vorgesehen. Um eine Regelung zu haben, die rechtssicher ist, soll auf der nächsten Sitzung des Landtags am 12. November diese Änderung beschlossen werden.

Die Sitzungswoche wird wegen der Corona-Pandemie von drei Tagen auf einen Tag verkürzt, wie am Mittwoch bekannt wurde. Die geplante Feierstunde „30 Jahre Brandenburg“ im Landtag findet nicht statt. Sie wird verschoben.

Verschärft wurde der Zugang in den Landtag. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Besucher und Gäste das Haus vorerst nicht mehr betreten.

Wir das Parlament künftiger stärker beteiligt?

In der Debatte ist auch eine größere Beteiligung des Parlaments bei weiteren Corona-Beschränkungen. Bislang hatte die Landesregierung im Kabinett über die weitreichenden Maßnahmen entschieden und das Parlament erst im Nachhinein in Kenntnis gesetzt. Sie verwies dabei auch auf die Eilbedürftigkeit der Beschlüsse. Dazu hatte die oppositionelle Linke bereits im Mai einen Gesetzentwurf vorgelegt, den die Koalitionsfraktionen aber nicht mittragen wollen. Allerdings gibt es Bewegung: SPD, CDU und Grüne können sich vorstellen, gemeinsam mit der Opposition – außer der AfD – ein solches Gesetz zu erarbeiten und vorzulegen. Ziel ist es, dass die Landesregierung den Landtag frühzeitig über geplante Änderungen informieren soll. Außerdem soll Fachausschüssen vor Erlass einer Verordnung Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben werden.

Die Koalition bemühte sich bereite am vergangenen Freitag, das Parlament besser mit einzubeziehen. Vor dem Kabinettsbeschluss über den Fast-Lockdown mit der vierwöchigen Schließung von Restaurants, Hotels und Freizeit- und Kultureinrichtungen gab es eine Sondersitzung des Landtags dazu. Ministerpräsident Woidke informierte über die Beschlüsse der 16 Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Teile der Opposition kritisierten die Sitzung als „Alibiveranstaltung“.

Debatte über ein „Notparlament“

Einen sehr weitgehenden Beschluss fasste die SPD-Fraktion. Danach sind die Inhalte kommender Verordnungen der Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht nur im Vorhinein in den Fachausschüssen des Landtages vorzustellen. Der Landtag soll den Inhalt dieser Verordnung auch noch „prüfen und durch diesen veränderbar und aufhebbar” machen. Das geht wiederum der CDU zu weit, die das nicht für verfassungsgemäß hält.

Auch über die Einrichtung eines „Notparlaments“ wird immer wieder diskutiert. Das Landtagspräsidium muss eine „außergewöhnliche Notlage“ feststellen – beispielsweise wenn eine große Anzahl von Abgeordneten erkrankt ist. Dann wäre der Landtag auch mit 23 Abgeordneten beschlussfähig – die Fraktionen wären je nach Stärke vertreten. Das Problem: Die Abgeordneten im Präsidium, das die Notlage feststellt, haben keine Vertreter. Das kann zur Folge haben, dass dann kleine Fraktionen dort gar nicht mehr vertreten sind.

Von Igor Göldner