Potsdam

Im Streit um die Corona-Soforthilfen für Unternehmen und Selbstständige aus dem Frühjahr 2020 hat der Landtag den Verzicht auf sämtliche Rückzahlungen durch die Landesregierung abgelehnt. Auch von der regionalen Wirtschaft geforderte Korrekturen bei der Anrechnung wird es nicht geben.

Die Abstimmung über einen Antrag der oppositionellen Linken endete allerdings überraschend knapp. 38 Abgeordnete stimmten dagegen, 27 dafür. Der Antrag sah vor, dass die Landesregierung Vertrauensschutz herstellen und auf Rückzahlungen vollständig verzichten soll.

Heftiger Disput im Landtag

Die betroffenen Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Freiberufler waren von der zuständigen Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) aufgefordert worden, die damals erhaltenen Soforthilfen bis 18. März einer Selbstprüfung zu unterziehen und Geld gegebenenfalls zurückzuzahlen.

Das hatte bei den Betroffenen für Empörung gesorgt, da sich zwischenzeitlich durch eine neue Richtlinie des Bundes die Bedingungen geändert hatten. Geprüft werden muss jetzt, ob ein Liquiditätsengpass vorlag. Viele Firmen sind aber davon ausgegangen, dass die Soforthilfen auch für Lebenshaltungs- und Personalkosten verwandt werden durften. Das war anfangs auch so, wurde aber wenig später geändert.

Im Landtag gab es dazu einen heftigen Disput zwischen den Fraktionen von Regierung und Opposition. Linken-Fraktionschef Sebastian Walter sagte, die Betroffenen hätten sich darauf verlassen, dass das Wort von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zähle. „Die Landesregierung hat ihr Wort gebrochen.“

Am 24. März 2020 sei die Richtlinie des Landes erlassen worden, bis zum 2. April hätten viele tausend Unternehmer Anträge gestellt. Was sie nicht wussten, die Richtlinie sei, ohne sie zu informieren, geändert worden. Das Land habe die Richtlinie an die des Bundes anpassen müssen. „Mit den Hilfen wurde ein Rettungsboot ins Wasser gelassen. Jetzt stellen diejenigen, die sich retten konnten, fest, dass dieses Boot viele große Löcher hat und droht abzusaufen“, sagte Walter.

Steinbach: Ich habe Verständnis, dass Selbstprüfung ungewöhnlich ist

Steinbach verteidigte erneut das Vorgehen und lehnte den Verzicht auf die Rückzahlung ab. Er habe Verständnis, dass die Selbstprüfung „ungewöhnlich“ sei und zu Unsicherheiten geführt habe. Er gebe an alle Betroffenen aber den Rat, sich an die Hotline der Investitionsbank zu wenden. Es gebe bis zu 36 Monaten die Möglichkeit der zinslosen Stundung. Bei einer Summe von 9000 Euro Soforthilfe bedeute das eine Belastung von 250 Euro im Monat, die zurückgezahlt werden müsse.

Steinbach geht nach eigenen Worten davon aus, dass 75 Prozent aller 63 000 Antragsteller auch den vollen Nutzen der Soforthilfen in Anspruch nehmen.

Es habe damals eine Güterabwägung gegeben. Mit der neuen Richtlinie des Bundes hätte das Land alle Soforthilfe-Antragsteller auffordern können, neue Anträge zu stellen. Dann wären 120 Millionen Euro Soforthilfe des Landes nicht ausgezahlt worden.

Grüne: Kommunikation kein Meisterwerk

Der Grünen-Abgeordnete Heiner Klemp sagte, ein pauschaler Verzicht auf Rückzahlungen sei rechtlich gar nicht umsetzbar. Die Kommunikation sei damals aber „kein Meisterwerk“ gewesen, räumte er ein. Auf die veränderte Rechtslage hätte viel eher hingewiesen werden müssen. Klemp: „Das Problem ist durchaus vorhanden, aber vielleicht kleiner als es manchmal erscheint.“

IHK enttäuscht: Chance verpasst

Der CDU-Abgeordnete Frank Bommert sagte, er hoffe nicht, dass die Rückzahl-Regelung von Gerichten gekippt werde. In Sachsen würden die Personalkosten mit abgerechnet. Es sei den Brandenburger Handwerkern schwer vermittelbar, dass das in Brandenburg nicht gehe. Er bat Steinbach um Prüfung. Eine ähnliche Forderung hatte neulich die IHK Potsdam erhoben – allerdings bislang vergeblich.

Nach der Landtagsdebatte äußerte sich der Präsident der Potsdamer IHK, Peter Heydenbluth, enttäuscht. Es sei wiederum wiederum die Chance verpasst worden, die von der regionalen Wirtschaft geforderte Anerkennung der Personalkosten in Unternehmen umzusetzen. „Das betrifft Betriebe, die kein Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen konnten oder darauf verzichteten oder dieses aufstockten, um im Markt zu bleiben.“ Es sei nicht vermittelbar, dass die erwirtschafteten Einnahmen bei der Hilfsbedürftigkeit gegengerechnet werden, aber die gezahlten Löhne und Gehälter für die Beschäftigten nicht.

Von Igor Göldner