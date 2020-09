Potsdam

Lassen sich Politik und kleine Kinder vereinbaren? Er hoffe sehr, sagt Benjamin Raschke, Fraktionschef der Grünen im Landtag von Brandenburg, der im Januar zum zweiten Mal Vater geworden ist. „Aber ganz einfach wird das nicht“, glaubt der 37-Jährige, der seit 2014 Abgeordneter ist. Er will sich in die Betreuung seines kleinen Sohnes unbedingt stärker mit einbringen.

Allerdings gibt es dafür einige Hürden. Seine Frau nimmt als Angestellte Elternzeit. Die würde Raschke auch gern nehmen, doch ist es für gewählte Abgeordnete nicht vorgesehen, sich für eine bestimmte Zeit vollständig aus dem Beruf zurückzuziehen. Der Grund: Parlamentarier können anders als Arbeitnehmer nicht durch eine andere Person ersetzt oder vertreten werden.

Anzeige

In diesem Dilemma stecken junge Mütter und Väter im Parlament seit Jahren. Es gibt keine klare Regelung, was stets ein schlechtes Gewissen macht – gegenüber der Familie, den Kindern und den Wählern. Wie lange sollte man zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben?

Weitere MAZ+ Artikel

Geschäftsordnung des Landtags wurde geändert

Nach mehreren Anläufen, schon in der vorigen Wahlperiode, gelang es den Fraktionen vor kurzem, einvernehmlich die Geschäftsordnung des Landtags zu ändern. Dahinter stand auch der Gedanke, junge Eltern vom politischen Engagement nicht abzuschrecken. Festgelegt wurde ein zeitlicher Rahmen für Mutterschutz und Kinderbetreuung. Danach sind Abgeordnete maximal sechs Monate von der Parlamentsarbeit für Kinderbetreuung befreit. Der Präsidentin sei dies anzuzeigen, heißt es in Paragraf 3. Hinzu kommt auch die Möglichkeit, sich in dieser Zeit um die Pflege von Angehörigen zu kümmern.

Als erster Abgeordneter des Landtags wird der Grüne Benjamin Raschke in den Genuss dieser neuen Regel kommen. Ende September will er sich von der Arbeit im Parlament befreien lassen – allerdings nicht sechs Monate, sondern nur sechs Wochen. Denn viel verpassen will der Grünen-Politiker nicht, der zwischen Potsdam und seinem Wohnort Schönwalde im Spreewald mit der Bahn hin- und her pendelt. Schließlich seien im Herbst die wichtigen Haushaltsberatungen, wie er betonte. So wird er in dieser Zeit nicht einmal eine Pflichtsitzung des Parlaments versäumen, die wegen der Schulferien im Oktober nicht stattfindet.

Gutachten: Freiwilliger Verzicht auf Entschädigung ist unzulässig

Für ihn sei das eine mühsame Abwägung gewesen, sagt Raschke. Er hätte sich auch eine längere Auszeit vorstellen können. „Letztlich ist das immer ein Spagat.“ Er sei jetzt aber froh, dass „zum ersten Mal eine transparente Regelung“ gefunden wurde. Die gab es 2017 noch nicht, als er sich um seine Tochter kümmerte, die jetzt dreieinhalb Jahre ist. Nicht jeder fand das damals gut, erinnert sich Raschke, dass er sechs Wochen lang mehr um sein Kind als die Arbeit im Parlament kümmerte.

Dennoch bleibt die Schwierigkeit, dass eine Kürzung der Abgeordneten-Entschädigung (die Diät beträgt rund 8600 Euro brutto im Monat) für den Zeitraum der Elternzeit-Befreiung nicht möglich ist. In einem Gutachten des Landtags war ein freiwilliger Verzicht als rechtlich unzulässig ausgeschlossen worden. Begründet wurde das mit dem freien Mandat und der Unabhängigkeit der Abgeordneten durch den Anspruch auf Entschädigung. Kein Abgeordneter sollte unter Druck gesetzt werden können, auf die monatliche Entschädigung zu verzichten, hieß es. Der normale Arbeitnehmer indes bekommt für die 14 oder 12 Monate der Elternzeit 67 Prozent des letzten Nettogehalts, maximal 1800 Euro.

Raschke kündigte an, die Differenz zu spenden. Wie schon vor drei Jahren soll das Geld an den Bund freiberuflicher Hebammen in Brandenburg gehen. Er hätte dafür aber gern eine politische Lösung gehabt, die von den Grünen weiter geprüft werde. Dazu zähle auch, eine Vertretungsregelung für Abgeordnete zu finden, die sich um ihre Kinder oder Pflegepersonen kümmern.

SPD-Politiker will nur Terminkalender „ausdünnen“

Doch nicht jeder Abgeordneter mit kleinem Kind will von der neuen Regelung Gebrauch machen. Wie der SPD-Abgeordnete Ludwig Scheetz aus Königs Wusterhausen, der vor fünf Tagen zum zweiten Mal Vater wurde. „Ich werde meinen Terminkalender deutlich ausdünnen“, sagte er. Eine längere Auszeit, die ihm die Geschäftsordnung einräumen würde, plane er indes nicht. Die neue Regelung finde er aber dennoch gut, betonte er.

Im Landtag hat sich in Sachen Familienfreundlichkeit einiges getan. Inzwischen gibt es für Abgeordnete sowie Mitarbeiter von Landtag und Fraktionen die Möglichkeit, ein Spiel- und Stillzimmer in der 3. Etage zu nutzen. Wer sein Kind kurzfristig betreuen lassen will, kann dies in einem nahe gelegenen Kindergarten tun. Der Landtag ist dafür eine Kooperation mit dem Betreiber eingegangen. Neu ist auch, dass Abgeordnete ihre Kinder mit in den Plenarsaal bringen dürfen – wenn sie noch nicht ein Jahr alt sind.

Von Igor Göldner