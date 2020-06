Potsdam

Wer einen Schrebergarten sein eigen nennt, konnte sich in Zeiten des harten Corona-Lockdowns glücklich schätzen. Die Mini-Parzellen waren oft ein beliebter Rückzugsort – vor allem für junge Familien.

Die Nachfrage nach einem eigenen Stück gepachtetem Land wächst, sagt Fred Schenk, der seit Mitte Mai Vorsitzender des neu gebildeten Landeskleingartenbeirats ist. Allerdings gibt es das große Interesse ausschließlich in der unmittelbaren Nähe zu Berlin. Weiter entfernt herrscht oft Leerstand, zugleich wächst vor Ort der finanzielle Druck.

Es gibt 1200 Kleingarten-Vereine in Brandenburg

Und da beginnen die Probleme für die rund 1200 Kleingarten-Vereine im Land, die um mehr Anerkennung ihrer Arbeit bemüht sind. Kleingärten seien ein gewachsenes Kulturgut, das für die Umwelt und das Klima wichtig seien, sagt Schenk, der auch Chef des Landesverbands der Gartenfreunde in Brandenburg ist. In dem Verband sind rund 60.000 Kleingärtner organisiert.

Am Mittwoch soll für die Kleingarten-Freunde die große Stunde schlagen – im Landtag. SPD, CDU und Grüne wollen ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erfüllen und die Sparte unterstützen. In Aussicht gestellt wird eine projektbezogene Förderung für Kleingartenorganisationen.

CDU kann sich Zuschuss von 250.000 Euro vorstellen

Der CDU-Abgeordnete Ingo Senftleben, der einen entsprechenden Antrag initiiert hatte, sagt, ab diesem Jahr müssten die Vereine den Nachweis ihrer Gemeinnützigkeit zur Befreiung von der Körperschaftssteuer digital einreichen. „Die meisten Vereine können das nicht.“ Nun soll es eine spezielle Förderung dafür geben. Ein weiterer Punkt sind Mittel für Schulungen von Kleingärtnern unter anderem „zur insektenfreundlichen Gestaltung von Gärten“, wie es in dem Antrag heißt. Im Klartext: Ziel ist ein Verbot des Pestizid-Einsatzes.

Senftleben kann sich vorstellen, dass wie in Mecklenburg-Vorpommern das Land 250.000 Euro Fördergeld bereit stellt. „ Kleingärten sind die grüne Lunge einer Gemeinde. Sie tragen zu einem Wohlbefinden bei“, betonte der CDU-Politiker. Kleingärten müssten dringend aus ihrem Schattendasein herausgeholt werden.

Unterstützt werden soll auch die Nachnutzung oder der Rückbau von nicht genutzten Parzellen, besonders in den ländlichen Regionen. „Es gibt ein Überangebot an Kleingärten“, sagt Schenk, wie in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Senftenberg, der ganzen Prignitz, Schwedt, Prenzlau und Forst. Viele Kleingärtner seien überdies in einem hohen Alter und würden keine Nachnutzer für ihre kleinen Gärten finden.

Kampf gegen das Gartenzwerg-Image

Im Gegensatz zu Wochenendhäusern und Datschen gibt es für Schrebergärten klare Regelungen. Auf einem Drittel der gepachteten Flächen muss eine Vielfalt an Gemüse, Obst oder Pflanzen angebaut werden.

Fred Schenk, der Chef des Beirats, der zu jeder Wahlperiode neu gewählt wird, will für seinen Verein, der gelegentlich noch immer gegen ein Gartenzwerg-Image ankämpfen muss, eine größere Bedeutung. Seinen Mitgliedern hat er jetzt empfohlen, sich die Landtagsdebatte am Mittwoch im Livestream anzuschauen.

