Potsdam

Der 9. November als Erinnerungstag ist für Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke exemplarisch. Wenn sie ihre Kinder danach frage, würden die sofort sagen: Da war doch der Fall der Mauer! „Aber dieses Datum ist in der deutschen Geschichte noch so viel mehr und mehrfach besetzt“, sagt die SPD-Politikerin und verweist als Beispiel auf 1938, als an diesem Tag die Novemberpogrome der Nazis gegen deutsche Juden begannen.

Ein solcher Tag sei aus ganz verschiedenen Perspektiven gerade für junge Menschen darstellbar und interessant – doch daran fehle es manchmal in Brandenburg, sagt Liedtke im Gespräch mit der MAZ. Solche Jahrestage würden oft „zu einseitig“ beleuchtet und die verschiedenen, auch emotionalen Sichtweisen zu wenig deutlich. „Es gibt zwar eine Erinnerungskultur, doch die hat Lücken“, sagt Liedtke.

„Lücken“ könnten von Populisten gefüllt werden

Die Landtagspräsidentin würde das gern ändern und regt an, in Brandenburg neue Wege beim Erinnern zu gehen. Sie will ein „Forum Erinnerungskultur“ ins Leben rufen und führt dazu mit Institutionen, Einrichtungen und Akteuren Gespräche. Ziel sei es, ein offenes Netzwerk als Gesprächsforum zu schaffen, das verschiedene Blickrichtungen und Momentaufnahmen auf Geschichte bündele – auch über digitale Kanäle. Denn eine ihrer Sorgen ist, dass die bestehenden Lücken von Populisten oder Extremisten gefüllt werden.

Als weiteres Beispiel führt die Präsidentin den 8. Mai an, der in Deutschland als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus begangen werde. Beim Blick auf diesen Tag gebe es oft nur diese eine Sichtweise und die der russischen Seite. Es fehle aber die Sicht anderer Beteiligter, wie der früheren Sowjetrepubliken auf das Ereignis. „Was denken beispielsweise die Litauer oder Georgier über dieses Ereignis. Da würde ich mir wünschen, dass wir weiterkommen“, sagt Liedtke.

„Vieles läuft nebeneinander, aber zu wenig miteinander“

Ähnlich sei es beim Blick auf die Garnisonkirche in Potsdam, die ein bedeutender Ort für die wechselvolle deutsche Geschichte gewesen sei. Darüber könne in verschiedene Richtungen gesprochen werden: „Was sind die guten, was sind die schlechten Seiten dieses Ortes?“ Der geplante und laufende Wiederaufbau des Gotteshauses ist in der Stadt umstritten.

Liedtke ist es wichtig, auch anderer Sichtweisen auf historische Ereignisse einzuholen. „Jeder hat erst mal sein eigenes Gebiet vor Augen und sagt, wir tun doch schon alles.“ Vieles laufe nebeneinander, aber zu wenig miteinander. Erinnerungskultur müsse breiter angelegt sein. Mitwirken sollten dabei alle – von der Gedenkstättenstiftung, über die Aufarbeitungsbeauftragte bis zu den Kommunen, politischen Bildungsträgern und dem Landesjugendring. „Ziel muss es sein, die jüngere Generation für Geschichte und Gedenken zu sensibilisieren.“

Sie hebt in diesem Zusammenhang die große Bedeutung von Erinnerungsorten, aber vor allem von Zeitzeugen hervor. Was die Erinnerung an die NS-Geschichte angeht, gebe es inzwischen immer weniger Zeitzeugen. „Wir hatten immer den Blick auf die Zeitzeugen, aber nie den Blick auf die Kinder der Zeitzeugen.“ Oft hätten die Kinder berichtet, wie es den Eltern ergangen sei. Dabei sei es kaum darum gegangen, wie die Kinder mit dem Schicksal ihrer Eltern leben mussten und welche psychosozialen Spuren das hinterlassen habe.

Erinnerungskultur muss lebendig sein

In einem solchen Forum könnte es möglich sein, verschiedene Sichtweisen der Eltern, der Kinder, aber auch anderer Nationalitäten deutlich zu machen. Oft reiche dafür die reine Geschichtsvermittlung nicht aus. „Erinnerungskultur muss vor allem für junge Menschen lebendig und interessant sein.“

Ulrike Liedtke sind Lücken in der Erinnerungskultur ebenso aufgefallen, als sie sich mit den Geschehnissen rund um das zu DDR-Zeiten berüchtigte NVA-Militärgefängnis in Schwedt befasste. Das spiele beispielsweise im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden gar keine Rolle. Auch das seien Lücken, die aufgearbeitet werden müssten.

Liedtke wurde vor kurzem zur neuen Landesvorsitzenden des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge gewählt. Sie übernahm die Nachfolge des früheren Landtagspräsidenten Gunter Fritsch (79).

Von Igor Göldner