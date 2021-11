Potsdam

Die Präsidentin des brandenburgischen Landtags, Ulrike Liedtke (SPD), hat sich mit dem Corona-Virus infiziert und alle Termine vorerst abgesagt. Das teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Die 62-jährige Politikerin ist vollständig geimpft. Sie habe „nur leichte Erkältungssymptome“.

Nach einem ersten Verdacht am vorigen Wochenende habe ein PCR-Test ergeben, dass sie positiv sei. Die Präsidentin habe sich in Selbstisolation begeben. Das Gesundheitsamt sei informiert worden. Alle Kontaktpersonen würden in Kürze unterrichtet, hieß es.

Von Igor Göldner