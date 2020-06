Potsdam

Am 67. Jahrestag des DDR-Volksaufstands vom 17. Juni 1953 hat Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) zum Engagement für die Demokratie aufgerufen. Mit dem Volksaufstand von rund einer Million Menschen habe der lange Weg zu Freiheit, Demokratie, freien Wahlen und Wiedervereinigung begonnen, sagte Liedtke am Mittwoch zum Auftakt der Landtagssitzung in Potsdam. Zwar habe der Weg erst 36 Jahre danach 1989 zum Erfolg geführt. Der 17. Juni zeige jedoch, „dass es sich für Freiheit und Demokratie zu kämpfen lohnt“.

Liedtke : „Verteidigung erreichter Freiheiten nötig“

Der von den Machthabern niedergeschlagene Volksaufstand mit 55 Toten bringe die Bedeutung einer freiheitlichen, demokratischen, toleranten und weltoffenen Gesellschaft ins Bewusstsein, sagte Liedtke: „Ohne Rassismus, ohne Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung.“

Es sei jedoch weiterhin politisches und gesellschaftliches Handeln zur Verteidigung erreichter Freiheiten nötig, betonte Liedtke. Es sei wichtig, die Demokratie „streitbar und lebendig“ zu gestalten, um sie zu bewahren.

Kranzniederlegungen in Brandenburg

Mit Kranzniederlegungen wird an verschiedenen Orten in Brandenburg an die Opfer des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953 erinnert. An der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke gemeinsam mit der Beauftragten des Landes zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Maria Nooke, einen Kranz niedergelegt. „Der 17. Juni 1953 und die Tage danach prägten die Geschichte der deutsch-deutschen Demokratie. Zwar wurden die Proteste blutig niedergeschlagen. Aber ihre Ideen lebten weiter“, sagte Woidke.

