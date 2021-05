Potsdam

Die Sorge um die Mastbetriebe des Landes und die Zukunft der Schweinehaltung in Brandenburg überhaupt treibt die Landwirte angesichts der grassierenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) um. Zuletzt waren in Brandenburg 1026 Infektionen bei Wildschweinen bestätigt worden. Nach Schätzung des Bundesverbandes Rind & Schwein befinden sich 16 Betriebe mit rund 8600 Schweinen im Kerngebiet an der polnischen Grenze, 177 Halter mit insgesamt 46 000 Schweine liegen im weiter gefassten Risikogebiet.

Wahrscheinlich hat sich die Zahl der infizierten Wildschweine inzwischen etwas erhöht, aber Hausschweine wurden bisher noch nicht angesteckt. Dafür greifen grundsätzliche Exportverbote in asiatische und lateinamerikanische Länder sowie das Verbot, Ferkel außerhalb von Risikogebieten zu vermarkten. Was das wirtschaftlich bedeutet legten einige Vertreter der Branche am Montag bei der 24. Sitzung des Landwirtschaftsausschusses im Landtag dar.

Die Schweine werden stigmatisiert

Das grundsätzliche Problem der Mäster in den Restriktionszonen in den östlichen Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree beschreibt Sauenhalter Hans-Christian Daniels aus Wollin (Potsdam-Mittelmark). „Die Schweine aus diesen Landkreisen sind stigmatisiert.“ Er selbst leide vor allem darunter, dass seine Betriebe an drei Standorten rund 8000 Ferkel pro Woche produzieren, die eigentlich auf den Markt müssten, aber die Restriktionszone nicht verlassen dürfen.

Daniels sorgt sich wegen des enger werdenden Platzes. „Ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, wie das dann weitergehen würde.“ Hinzu käme der Preisverfall für den Verkauf der Tiere. Deshalb hätten Nutztierhalter ein ähnlich großes Interesse an Entschädigungen und Hilfen für den Wiedereintritt in die Mast wie sie Ackerbauern in den betroffenen Betrieben zusteht. Bisherige Gesetze geben eine solch umfassende Entschädigung aber nicht her. Entschädigt werden Mäster allenfalls von ihrer Versicherung, das aber nur befristet.

Die von Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) gewährte Entschädigungen für Kleinbetriebe in Höhe von bis zu 20 000 Euro reichten keineswegs. Schon fünf ihm bekannte Betriebe hätten ganz oder zum Teil aufgegeben, sagt Daniels. Dass sich die Tierproduktion im Land weiter reduziere, sei fatal. Schon jetzt gebe es sehr wenige Schweineproduzenten. „Das ist eine Gefahr für die regionale Vermarktung.“

Lücken im System der Zäune

Das eigenartige Gefühl, wenn man „von heute auf morgen“ den Betrieb einstellen müssen, beschreibt der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbands, Henrik Wendorff. Er bestätigt den Druck auf die brandenburgischen Schweinehalter. Wendorff fordert die „Lücken im System“ des Zaunbaus zu schließen. Zäune hätten sich grundsätzlich bewährt. Wendorff regte außerdem einen Fonds an, der Schweinehaltern den Wiedereinstieg in den Betrieb erleichtern könne. Schließlich solle Vogel seine Hilfe für betroffene Betriebe entfristen.

Im Kern sieht Wendorff aber die Wildschweinjagd als Lösung an. Gegenwärtig müsse eigentlich die Wildschweinjagd Vorrang haben, obwohl das umgekehrt die Arbeit der Feldbauern beeinträchtigen könne. Vor allem fordert Wendorff ein systematisches Einsetzen der Jäger und die Vorgabe konkreter Abschussziele durch das Land.

Indirekte Kritik an den Bauern beim Thema Jagd übte das Ausschussmitglied Isabell Hiekel (Grüne). Sie wundert sich, dass der Verband es hinnehme, wenn jetzt die Jäger die sogenannte Bachenprämie für den Abschuss von Sauen ablehnten. Wendorff entgegnet, er werde sich nicht gegen die Jäger stellen, wenn es diese Abneigung unter ihnen nun einmal gebe. Die Jäger individuell zu überreden sei einfach zu aufwendig.

Heike Kruspe, Geschäftsführerin des Landesverbandes Ost des Ökobauernverbandes Bioland, wehrt sich für ihre Kollegen gegen das Aufstallungsgebot des Landes. „Da stellt sich schnell die Frage des Tierschutzes.“ Die Bioschweinehaltung werde früher oder später auslaufen, wenn es wegen der Seuche keine Frei- und Auslaufhaltung mehr geben dürfte. Kruspe fordert das Land auf, sich für die Möglichkeit der Freilandhaltung einzusetzen. Dass Raubvögel durch fallen gelassenes Fleisch die Seuche in die Freilandgehege tragen könnten, sei extrem unwahrscheinlich. Die regionale Vermarktung der Ökobetriebe solle dem Land nicht weniger wert sein als die Exportorientierung der konventionellen Mäster.

Schweinepest ist ein bundesweites Problem

Die Schweinepest ist aber nicht nur ein brandenburgisches, sondern ein deutschlandweites Problem. Das macht der Leiter des Fachbereichs Betriebswirtschaft von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Albert Hortmann-Scholten, klar. Der wichtige asiatische Markt für Schweineteile wie Füße, Ohren und Innereien, die in Deutschland kaum verkauft werden, sei weggebrochen, obwohl bisher kein einziges Hausschwein von der Seuche betroffen sei.

„Unsere Schweinehalter in Deutschland fahren erhebliche Verluste ein“, so Hortmann-Scholten. Schon in nicht betroffenen Gebieten legten Halter im Schnitt 38 Euro Eigenkapital drauf, in den Restriktionsgebieten seien es etwa 50 Euro pro Schwein. Würden in Deutschland noch mehr Betriebe schließen, sei „ein erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden zu erwarten“. Eine Impfung gegen ASP funktioniere trotz einzelner Versuche in Spanien bisher nicht. Diese hätten „eher Schaden als Nutzen“ angerichet.

Landwirtschaftsminister Axel Vogel wies am Ende der Runde darauf hin, dass die Unterstützung von kleineren Mastbetrieben zunächst weiter laufe. Außerdem gebe es durchaus potentielle Investoren für Schlachthöfe in Brandenburg. Derzeit nimmt nur der entfernte Schlachthof im schleswig-holsteinischen Kellinghusen Schweine aus Risikogebieten an. Einen „Landesschlachthof“ werde es aber nicht geben. Vor allem aber drängt Vogel darauf, dass alle Schweine, die jenseits des Zaunes an der polnisch-brandenburgischen Grenze verenden, auch dem Land Polen zugerechnet werden müssten. „Sonst kommen wir nie aus der ASP-Zone raus“.

Von Rüdiger Braun