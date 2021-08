Potsdam

Brandenburg ist nach Einschätzung der Lehrerschaft nicht gut auf das neue Schuljahr vorbereitet und hat wesentliche Schutzmaßnahmen versäumt. „Wir sind nicht wirklich gut vorbereitet. Wir haben nach anderthalb Jahren Pandemie nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen“, sagte Günther Fuchs, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Donnerstag in Potsdam.

„Wir bräuchten Lüftergeräte in jedem Klassenzimmer“, sagte Fuchs. Es sei unzumutbar, wenn die Kinder im Winter wieder mit Anoraks im Unterricht sitzen müssten, weil die Devise des Bildungsministeriums „Lüften, Lüften, Lüften“ laute. Es räche sich jetzt, dass die Bildungspolitik in Brandenburg in den vergangenen Jahren stets der Realität hinterherhinke.

Brandenburg lehnt ein eigenes Lüfterprogramm ab und hält solche Geräte nur in Klassenräumen für sinnvoll, die sich nicht gut lüften lassen.

Fuchs fordert Tests auch für Geimpfte

Fuchs hält die Schulen nur für eingeschränkt sicher. „Wir wollen den Präsenzunterricht“, sagte er. Die vom Ministerium vorgesehenen Testregeln seien nicht ausreichend. Schließlich könnten sich auch Geimpfte mit dem Virus infizieren und es weiter verbreiten.

Fuchs forderte daher, auf absehbare Zeit weiter von allen Lehrern zwei negative Schnelltests zu fordern, selbst wenn sie geimpft seien. „Wir werden um die Frage, ob nicht auch vollständig Geimpfte getestet werden müssen, nicht umhin kommen.“ Das Testkonzept der Bildungsministerin sieht vor, dass die Testpflicht für vollständig geimpfte Lehrer und Schüler entfällt.

Seiteneinsteiger ohne Vorbereitung

Der Lehrervertreter kritisierte, dass ein Großteil der Seiteneinsteiger, die kommenden Montag ihren ersten Arbeitstag haben, keinen Vorbereitungskurs durchlaufen habe. Sie müssten ihre Qualifizierung parallel zum Unterrichten durchführen. Dies sei ein seit Jahren bekanntes Problem.

In einigen Schulformen liege der Anteil der Seiteneinsteiger inzwischen bei knapp einem Drittel, so etwa in den Förderschulen. An einigen Grundschulen auf dem Land liege die Seiteneinsteiger-Quote bei mehr als 50 Prozent. An den Gymnasien sei die Quote mit unter 3 Prozent noch vergleichsweise niedrig, so der Gewerkschafter.

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte zuvor die Eckpunkte für das neue Schuljahr, das am Montag beginnt, vorgestellt. Alle unbesetzten Lehrerstellen hätten besetzt werden können, so Ernst. Fuchs äußerte daran Zweifel. Es sei noch gar nicht ausgemacht, ob sich alle Bewerber wirklich für den Schuldienst in Brandenburg entscheiden. Viele würden sich in mehreren Ländern bewerben.

Von Torsten Gellner