Potsdam

Einen sofortigen Lockdown, der zwei bis drei Wochen dauern sollte, hat die Linke im Landtag vorgeschlagen. Es sei angesichts der steigenden Infektionszahlen ehrlicher und besser, das gesamte Land jetzt mehrere Wochen herunterzufahren, sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag im Landtag. „Das ist der Weg, den wir jetzt gehen müssen.“ Dafür sei aber eine entsprechende Bundesregelung nötig.

Kritik an Plänen der Landesregierung

„Wir brauchen die Zeit, um vor die Welle zu kommen und die Zahlen zu drücken“, sagte Walter. Danach sollten Geimpften und Genesene wieder mehr Freiheiten bekommen. Kritik übte der Linke-Fraktionschef an den Plänen der Landesregierung. Das sei in erster Linie Symbolpolitik, sagte Walter. Die geplante Ausweitung der 2G-Regelung und nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte würden nicht ausreichen, um das Steigen der Infektionszahlen abzubremsen.

In der Corona-Bildungspolitik hielt Walter der zuständigen Ministerin Brittra Ernst (SPD) einen „Blindflug“ vor. Das Hin und Her und die zögerliche Art des Agierendes der Ministerin sei nicht mehr hinnehmbar. Ernst hatte am Morgen erklärt, die Präsenzpflicht an Schulen aufheben zu wollen.

Der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie sei aber das Impfen, betonte Walter.

Von Igor Göldner