Potsdam

Die Linke zeigte seit Jahren viel Verständnis für Moskaus Politik und warf vor allem der Nato mit ihren Manövern auf dem Baltikum „Säbelrasseln“ vor. Bis zuletzt hatten prominente Linke wie Sahra Wagenknecht noch die Möglichkeit eines russischen Angriffs auf die Ukraine als Hirngespinst abgetan. Es kam bekanntlich anders – und innerhalb der Linken ist eine Debatte um eine Neubewertung des Verhältnisses zu Russland und auch zur Sanktionspolitik entbrannt.

Wie viele in Ostdeutschland hat auch der Bundestagsabgeordnete Christian Görke (Linke) einen anderen Blick auf Russland und Nato als viele Westdeutsche. Dazu gehört auch mehr Verständnis für die russische Sichtweise und deren Interessen. In der Schule wurde russisch gelernt, die meisten waren in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische-Freundschaft (DSF). Aber der russische Angriff auf die Ukraine hat alles geändert.

Görke räumt ein: „Ja, ich habe mich auch getäuscht.“ Er hatte geglaubt, sagt er, dass man mit Zugeständnissen an die russische Seite, mit Diplomatie und Dialog weiterkommt.

„Ein Angriffskrieg ist eine Zäsur“

Den Vorwurf, er und viele seiner Parteifreunde seien blauäugig oder unkritisch gewesen, weist er zurück. Die Rolle von Putin-Freund Gerhard Schröder und einigen anderen in der SPD sah Görke immer kritisch. Doch was jetzt passiert sei, damit habe er nicht gerechnet. „Ein solcher Angriffskrieg ist eine Zäsur“, sagt der 59-jährige, der in der Nähe von Rathenow aufgewachsen ist. Görke hat Bekannte in der Nähe Kiews, das derzeit von russischen Einheiten angegriffen wird. Er ist im ständigen Kontakt, die Lage ist völlig unübersichtlich. Ob es die Bekannten mit mehreren Kindern noch schaffen, aus dem Land rauszukommen, ist offen. „Es ist zum Verzweifeln“, sagt er.

Linksfraktionschef Sebastian Walter gehört einer jüngeren Generation an, er ist 1990 in Eberswalde (Barnim) geboren. In einer selbstkritischen Rede räumte Walter am Donnerstag, als der Landtag aus aktuellem Anlass über den Angriffskrieg sprach, Fehleinschätzungen ein. „Putin, ist der Aggressor, hat einen Angriffskrieg gestartet, die Ukraine überfallen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten“, sagt er im Gespräch mit der MAZ. „Ich ging davon aus, dass auch Putin – allen Drohgebärden zum Trotz – schlussendlich den diplomatischen Weg gehen wird. Das war eine vollkommene Fehleinschätzung von mir.“

Linke redet über Sanktionen

Walter legt Wert auf die Feststellung, dass sich die Linke nie klar zu Putin bekannt oder auf eine Seite geschlagen habe. „Die Linke hat immer gesagt: Das Völkerrecht muss gelten, Friede muss gesichert sein. Wir stehen auf der Seite des Friedens, nicht auf der Seite Putins oder der Nato.“

Christian Görke will nach dem russischen Überfall auf die Ukraine seine bisher ablehnende Haltung gegenüber wirtschaftlichen Sanktionen überdenken. Ein solcher „Angriffskrieg“ erfordere eine Neubewertung, sagt er. „Den Verantwortlichen für diesen Krieg muss man an den Kragen.“ Sanktionen sollten sich aber in erste Linie gegen die „russischen Nomenklatura um Putin herum“ wenden. Das Vermögen der 0,01 Prozent reichsten Oligarchen liege an geheimen Finanzplätzen, meint Görke. Diese Steueroasen seien auch in Kriegszeiten Steueroasen und müssen endlich trockengelegt werden, forderte er. Leider habe er diese klare Aussagen im Sanktionskatalog bisher nicht gefunden.

Proteste in Russland schüren Hoffnung

Görke wirbt dafür, zwischen Putin und den vielen friedliebenden Menschen in Russland zu unterscheiden, die einen solchen Krieg ablehnen. Ihn hätten die Bilder aus zahlreichen russischen Städten ermutigt. „Dort haben viele Menschen, darunter Künstler, Sportler, Wissenschaftler ganz klar ‚Njet‘ zu diesem Krieg gesagt.“

Die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen müsse weiter gehen. „Wir müssen die Kanäle offenhalten und weiter in Kontakt bleiben – bis hin zu den Städtepartnerschaften.“ Es werde eine Phase kommen, „wo in Russland über dieses Gespenst noch anders zu reden ist“. Damit meint er Putin. Allerdings fehle ihm momentan die Fantasie, wie nach einer solchen Täuschung ein Dialog noch möglich sein sollte.

Sebastian Walter findet die Demonstrationen seiner Partei gegen Nato-Manöver auch rückblickend richtig. Es sei darum gegangen zur Diplomatie aufzurufen: „Das Säbelrasseln war gefährlich und hat nicht zu einer Deeskalation beigetragen“, sagt er. „Umso wichtiger ist es jetzt aber, klar Stellung zu beziehen und kein Verständnis für Putin zu zeigen. Er ist ein Autokrat, marschiert in ein anderes Land ein – und das ist mit aller Schärfe zu verurteilen – das tun wir.“

Von Igor Göldner und Ulrich Wangemann