Sich selbst sieht die Linke in ihrer Existenz bedroht, wie es in einem Papier von Landesvorstand und Landtagsfraktion heißt. Bei der Bundestagswahl verzeichnete der Landesverband von allen Ost-Ländern das schlechteste Ergebnis. Auf dem Parteitag will der Landesverband Auswege aus der Krise beraten.