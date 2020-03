Brandenburgs Linke fordert mehr Geld für Busfahrer im Land

Rheinsberg

Die Einkommen von Busfahrern im öffentlichen Personennahverkehr müssen nach Ansicht der Linken in Brandenburg dringend erhöht werden. Dazu sollen drei Millionen Euro zusätzlich in den aktuellen Nachtragshaushalt eingestellt werden, wie die Fraktionschefin der oppositionellen Linken im Landtag, Kathrin Dannenberg, sagte. Auf einer zweitägigen Klausursitzung in Rheinsberg wurde ein entsprechender Beschluss gefasst. Das Geld soll den Kommunen zur Verfügung gestellt werden, die wiederum für bessere Tarife für Busfahrer sorgen sollen. Damit könnten die 800 Busfahrer im Land höhere Löhne bekommen, sagte Dannenberg.

Die Linke fordert insgesamt mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr. „Wir müssen den Fokus auf den ÖPNV legen in den nächsten Jahren“, sagte Fraktionschef Sebastian Walter. Das sei vor allem notwendig für mehr Klimaschutz und wegen des Zuzugs nach Brandenburg.

Flüchtlingsstreit: Linke fordert Machtwort von Woidke

Im Streit um die Flüchtlingspolitik zwischen SPD und Grünen fordert die Linke ein Machtwort von Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD). Fraktionschefin Dannenberg sagte, Woidke müsse auch als Bundesratspräsident ein klares Signal setzen. Angesichts der Lage an der griechisch-türkischen Grenze sei jetzt Menschlichkeit gefragt und nicht „das Hochziehen neuer Mauern“, sagte sie. Hintergrund sind umstrittene Äußerungen von Europaministerin Katrin Lange ( SPD), die einen schärferen Kurs im Umgang mit Flüchtlingen fordert.

Von Igor Göldner