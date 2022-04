Potsdam

Die Linke in Brandenburg hat eine neue Parteiführung. Der Fraktionschef im Landtag, Sebastian Walter und die bisherige Vorsitzende Katharina Slanina bilden künftig die quotierte Doppelspitze. Das entschied der Landesparteitag am Sonntag in Schönefeld (Dahme-Spreewald). Beide galten als Favoriten und setzten sich in Kampfabstimmungen mit jeweils rund zwei Dritteln der Stimmen gegen ihre Konkurrenten durch.

Walter erhielt 89 von 128 Stimmen (68 Prozent). Er setzte sich gegen den früheren Bundestagsabgeordneten Norbert Müller aus Potsdam durch, der auf 39 Stimmen kam (30,0 Prozent). Es gab bei dieser Abstimmung eine Enthaltung.

Slanina (44) gewann die Abstimmung mit 87 zu 38 Stimmen (67 Prozent) gegen die Medienpädagogin Anja Kreisel aus Frankfurt (Oder). Es gab drei Enthaltungen. Slanina war bereits seit 2020 Landeschefin – gemeinsam mit Anja Mayer, die nicht erneut antrat.

Walter: „Wir müssen wieder kulturvoll miteinander umgehen“

In seiner Bewerbungsrede rief Walter eindringlich seine Partei zu Geschlossenheit auf. „Wir müssen wieder kulturvoll miteinander umgehen“, sagte er und versprach alle Perspektiven, die es in dieser Partei gebe, einzubringen und zu unterstützen. Walter hatte erst am Freitag seine Kandidatur bekannt gegeben.

In der Generaldebatte am Samstag hatten Redner eindringlich für mehr Geschlossenheit und eine Ende der Grabenkämpfe geworben. Die scheidende Landesvorsitzende Anja Mayer hatte erklärt: Die „Lernkurve“ in der Partei sei nur bedingt ausgeprägt und innerparteiliche Konflikte nicht vom Tisch, sagte Mayer. „Eine Partei, die sich streitet, wird nicht gewählt.“

Von Igor Göldner