Christian Görke und Anja Mayer wollen die Linke in die Bundestagswahl führen. Doch dagegen regt sich Widerstand. Auf der Landesdelegiertenkonferenz am Samstag in Schönwalde/Glien könnte es zum Showdown kommen. Ihre Gegenkandidaten: Norbert Müller und Anke-Domscheit-Berg.