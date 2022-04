Potsdam

So viel Verzweiflung gab es bei Brandenburgs Linken noch nie vor einem Parteitag. Am Wochenende findet in einem Hotel nahe des Flughafens in Schönefeld (Dahme-Spreewald) die lange geplante Neuwahl der kompletten Landesspitze statt. Doch wer künftig den Landesverband führen soll, darüber ist intern ein heftiger Streit entbrannt, der das Zeug hat, die Partei weiter zu zerreißen.

Seit Wochen wird gerungen und gerangelt. Weil die Kandidaten, die bisher ihren Hut in den Ring geworfen haben, entweder heftig umstritten sind oder miteinander nicht können, zeichnet sich eine neue Lösung ab, die bisher als ausgeschlossen galt: Sebastian Walter, der 31-jährige Fraktionschef im Landtag, will nun doch für den Landesvorsitz kandidieren, wie die MAZ am Donnerstag erfuhr. Am Freitag bestätigte er seine Kandidatur offiziell.

Partei soll vor Zerreißprobe bewahrt werden

Der junge Vater, der wegen der Geburt seines Sohnes momentan eine zweimonatige Auszeit im Parlament nimmt, wird seit Tagen massiv aus der Partei gedrängt, sich zu bewerben und damit als Retter in höchster Not zu erweisen. Damit ist auch die Hoffnung verbunden, die Partei vor einer neuerlichen Zerreißprobe zu bewahren.

Denn nur Walter wird zugetraut, eine deutliche Mehrheit der Delegierten hinter sich zu versammeln. Die Sorge von Vorstandsmitgliedern ist groß, dass sonst der Parteitag „im vollen Chaos“ endet.

Walter ist seit 2019 unangefochten Chef der Fraktion im Landtag. Zunächst in einer Doppelspitze mit Kathrin Dannenberg, seit gut einem Jahr als alleiniger Vorsitzender. Er hat sich mit seinen 31 Jahren einen guten Ruf als scharfzüngiger Oppositionschef erarbeitet, mit breitem Themenspektrum. Der frühere DGB-Gewerkschaftssekretär ist für Wirtschaft, Energie und Arbeit zuständig. Er verfolgt intern einen integrativen und keinen konfrontativen Kurs und wird damit in den verschiedenen Lagern der Partei geschätzt. Er selbst hatte für sich eigentlich entschieden, nicht nach dem Landesvorsitz zu streben und wollte sich auf die Arbeit im Landtag konzentrieren.

Was macht Norbert Müller?

Norbert Müller (Linke) Quelle: MAZ

Offen ist aber, wer die neue Doppelspitze der Linken bilden soll. Anja Mayer, die derzeit mit Katharina Slanina die Partei führt, hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, nicht erneut anzutreten. Slanina dagegen will an Bord bleiben, bewirbt sich erneut und ist seit Wochen unterwegs, wie es hieß, um Delegierte für sich zu gewinnen.

Und dann gibt es noch die Kandidatur des Potsdamer Norbert Müller. Der 36-Jährige aus dem Lager der sogenannten Bewegungs-Linken, die stärker auf außerparlamentarische Interessenvertretung statt die Idee einer linken pragmatischen Volkspartei setzen, hatte sich Anfang März entschieden, sich für den Landesvorsitz zu bewerben. Mit Walters Bewerbung gibt es für ihn eine neue Konstellation. Möglich ist, dass Müller, der viele Jahre im Bundestag saß und derzeit seine Bachelor-Arbeit schreibt, seine Bewerbung zurückzieht. Denkbar ist aber auch, dass Müller in eine Kampfkandidatur geht. Dort werden ihm allerdings nur wenig Chancen eingeräumt.

Nur noch zwei statt vier Abgeordnete im Bundestag

Ohne die Kandidatur Walters, so glauben Müllers interne Gegner, wäre es für ihn möglicherweise knapp geworden, über die 50 Prozent der Stimmen zu kommen. Für das Erscheinungsbild der Linken wären solche Ergebnisse kein gutes Zeichen, hieß es. Der ehrgeizige Potsdamer ist intern umstritten, hat aber wiederum viele Anhänger. Für eine Überraschung hatte er vor einem Jahr bei der Wahl des Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gesorgt. Er verlor bei der Abstimmung um Platz eins nur denkbar knapp – gegen Christian Görke, den früheren Landes- und Fraktionschef sowie langjährigen Finanzminister. Danach verzichtete Müller, auf einem anderen Listenplatz zu kandidieren und trat nicht mehr an. In den Bundestag zogen nur zwei Bewerber ein, davor waren es vier Abgeordnete.

Landesparteitag 2020 in Templin: Anja Mayer (l.) und Katharina Slanina werden zu neuen Landesvorsitzenden gewählt. Quelle: Christophe Gateau

Wie es hieß, hat Müller eine Bedingung, um zugunsten von Walter nachzugeben und auf eine nervenzehrende Kampfkandidatur zu verzichten: wenn auch die amtierende Landeschefin Katharina Slanina ihre Kandidatur zurückzieht. Sie soll Platz machen für die Potsdamerin Isabelle Vandré, eine enge Vertraute Müllers. Vandré, die auch Landtagsabgeordnete ist, kandidiert bislang offiziell nur für einen Vize-Chefposten.

Doppelspitze oder alleiniger Vorsitz?

Einen Verzicht allerdings lehnt derzeit Slanina ab. Die 44-Jährige aus dem Barnim, die in der Linken-Bundestagsfraktion Geschäftsführerin ist, hatte zwischenzeitlich einen anderen Plan. Sie wäre auch gern bereit gewesen, den Vorsitz allein zu übernehmen, wie es hieß. Denn das Verhältnis zwischen ihr und Müller gilt als gestört. Das würde laut Satzung gehen. Doch das scheint nicht mehrheitsfähig zu sein und nun mit Walters offenbarer Bewerbung vom Tisch.

Es gibt noch eine weitere Kandidatin für den Landesvorsitz. Überraschend erklärte sich die 42-jährige Anja Kreisel aus Frankfurt (Oder) bereit zu kandidieren. Die selbstständige Medienpädagogin ist in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Sie leitet die Landesarbeitsgemeinschaft „Rote Reporter“ des Landesverbands.

Müller und Kreisel kandidieren als Doppelspitze

Müller und Kreisel erklärten inzwischen bei Facebook, sich als Doppelspitze bewerben zu wollen. In einer Erklärung schreiben sie, dass die nächsten zwei Jahre entscheidende Jahre für die Linken werden würden und stellen die Frage: „Erwächst aus der Krise der Linken etwas neues oder verschwindet mittelfristig eine bedeutende linkssozialistische Kraft in der Gesellschaft?“

Für die Linke ist der Parteitag zugleich ein Gradmesser, wo der Landesverband steht. Führende Genossen waren seit Wochen in Vermittlungsrunden um personellen Weichenstellungen im Vorfeld bemüht – bislang vergeblich. Vermieden werden sollen unbedingt öffentliche Zerwürfnisse.

Landesverband ist tiefer Krise

Der Landesverband in Brandenburg ist – wie die Gesamtpartei – in einer tiefen Krise. Bei der Bundestagswahl stimmten nur 8,5 Prozent für die Linke – das war zugleich das schlechteste Ergebnis in Ostdeutschland. Momentan liegt die Linke im Land bei Umfragen nur noch bei zehn Prozent. Lange her sind die Zeiten, als die Partei im Land bis auf 28 Prozent der Stimmen kam und nur knapp hinter der SPD lag. Das war bei der Landtagswahl 2004 – damals dominierten die Proteste gegen die Hartz-IV-Reformen den Wahlkampf. Einige Linken-Politiker würden daran heute gern anknüpfen, schließlich könnten die steigenden Energiekosten viele Bürger ärmer machen. Aber ist die Partei überhaupt kampagnenfähig?

Der Landesverband setzt auf dem Parteitag jedenfalls seine eigenen Akzente. Erstmals wird zu Beginn am Samstag ein zweistündiges „Frauenplenum“ stattfinden. Zum internen Austausch, wie es hieß. Männer dürfen erst danach wieder teilnehmen. Und erst am Sonntag wird gewählt.

Von Igor Göldner