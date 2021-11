Potsdam

Sebastian Walter (31) ist seit 2019 Vorsitzender der oppositionellen Linken-Fraktion im Landtag. Zunächst gab es eine Doppelspitze mit Kathrin Dannenberg, seit Februar 2021 ist Walter alleiniger Chef.

Herr Walter, in Brandenburg droht die Corona-Lage außer Kontrolle zu geraten. Es wurden Maßnahmen zur Eindämmung verschärft. Was würde die Linke in der Regierung anders machen?

Sebastian Walter: Wir hätten einen dauerhaften Krisenstab mit Kommunen, Verbänden und Wissenschaftlern gebildet. Die Landesregierung agiert aber immer noch wie in der ersten Corona-Welle, als hätte es die Erfahrungen aus zwei Jahren Pandemie nicht gegeben. Weihnachtsmärkte werden von heute auf morgen verboten, auf Wochenmärkten wird weiterhin Glühwein ausgeschenkt. Und so ist es bei vielen Maßnahmen: Sie sind nicht zu Ende gedacht, sie verwirren und schaffen neue Probleme.

Aber mit diesen steigenden Infektionszahlen hat doch niemand wirklich gerechnet - auch die Linke nicht.

Mit der vierten Welle konnten und mussten wir rechnen. Absehbar war, dass die Booster-Impfungen kommen und die Hausärzte allein mit dem Impfen überfordert sein werden. Wieso schließt man da Impfzentren? Wir wussten, dass es in den Schulen ein höheres Infektionsrisiko gibt. Völlig unverständlich ist, warum Luftfilter nur wenigen Schulen zur Verfügung stehen und warum zu wenige Test-Kits bestellt wurden. Nun steuern wir einer Katastrophe entgegen.

Aber es sind doch harte Maßnahmen eingeleitet worden, wie massive Einschränkungen für Ungeimpfte wie Ausgangsbeschränkungen sowie eine 2G-Pflicht sogar in Verkehrsmitteln. Ist das alles falsch?

Die Maßnahmen sind grundsätzlich richtig. Sie kommen in Wirklichkeit zu spät. Seit drei Wochen ist die Entwicklung absehbar. Aufgabe der Politik ist es, Menschen zu schützen. Das wurde nicht ausreichend getan. Die Koalition ist wieder dem Prinzip Hoffnung verfallen.

Sie haben einen auf drei Wochen begrenzten Lockdown für alle vorgeschlagen. Wie soll der konkret aussehen?

Die 2G Regel wird nicht mehr ausreichen. Viele Kitas schließen doch schon, weil Erzieher erkrankt sind, Veranstaltungen werden abgesagt und die Unternehmen bleiben auf ihren Kosten sitzen, ohne Anspruch auf Hilfen zu haben. Deshalb halte ich es für ehrlicher, wenn wir das Land jetzt für einige Wochen herunterfahren und so vor die Welle kommen und die Situation beherrschbar machen. Die Frage ist, ob wir die Pandemie beherrschen wollen oder einfach alles laufen lassen. Die Schulen sollten wieder in den geordneten Wechselunterricht gehen. In Kitas sollten nur noch Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen betreut werden, wenn keine Tests organisiert werden. Das alles wäre notwendig, um ein Weihnachtsfest noch zu ermöglichen.

Fraktionsgeschäftsführer Sebastian Walter (Linke) im Gespräch mit MAZ-Redakteur Igor Göldner. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Linke geht besonders scharf Grünen-Gesundheitsministerin Nonnemacher an. Was werfen Sie ihr vor?

Ihr Agieren in der Krise ist einfach fahrlässig. Natürlich trägt sie im Kabinett die Hauptlast. Aber in der von ihr verantworteten Impfkampagne ging zu viel schief und wurde zu viel falsch gemacht. Sie hat nicht dafür gesorgt, dass es genügend Impfstellen und ausreichend Testkapazitäten gibt. Und nicht zu vergessen: Tausende Menschen warten seit Monaten auf ihre Quarantäne-Zahlungen vergeblich, weil die personelle überlastete Gesundheitsverwaltung mit der Abarbeitung der Anträge nicht hinterherkommt. Ich nenne das Politikversagen.

Aber alle Bundesländer und alle Gesundheitsminister stehen vor ähnlichen Problemen.

Das sehe ich anders. Brandenburg liegt bei der Impfquote immer noch weit hinten, auch wieder beim Boostern. Und ich kenne kein Bundesland, wo es ein solch schlechtes Management gab.. Ich frage mich auch, was in dieser Krise eigentlich der Ministerpräsident macht.

Haben Sie schon eine Antwort?

Dietmar Woidke hätte Corona von Anfang an zur Chefsache machen müssen. Doch je mehr die Infektionszahlen stiegen, umso weniger übernahm er Verantwortung. Er betätigte sich nur als Moderator der Krise oder verwies auf den Bund. Das ist zu wenig.

Welchen Vorschlag hat die Linke, um die Impfquote zu erhöhen?

Überall dort, wo ohne Termin geimpft wird, gibt es lange Schlangen. Deshalb brauchen wir mehr solcher Angebote. Nicht irgendwann, sondern jetzt und jeden Tag.

Zur Person Sebastian Walter wurde nach der Landtagswahl 2019 Abgeordneter. Er war gemeinsam mit Kathrin Dannenberg Spitzenkandidatin. Die Linke verlor fast acht Prozentpunkte gegenüber 2014 und kam nur noch auf 10,8 Prozent. Nach zehn Jahren in der Regierung musste die Linke in die Opposition. Walter gilt als begabter Rhetoriker und gehört zu den Hoffnungsträgern seiner Partei. Er war zuvor mehrere Jahre DGB-Regionalgeschäftsführer in Ostbrandenburg. Er wohnt in Eberswalde.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht sorgt aktuell immer wieder für Aufsehen, weil sie den Lockdown für Ungeimpfte ablehnt, Zweifel am Impfen und an den Impfstoffen hegt und sich nicht impfen lässt. Wie finden Sie das?

Ich halte das für falsch. Die entwickelten Impfstoffe sind sehr gute Impfstoffe. Um das zu wissen, reicht ein Blick in die Krankenhäuser. Ich halte nichts davon, weitere Verunsicherung zu schaffen. Und trotzdem bin ich, wie Sahra Wagenknecht, dafür, die Impfstoff-Patente weltweit freizugeben und diese nicht nur dem freien Markt zu überlassen.

Die Linke steckt nach der verlorenen Bundestagswahl in der Krise, auch in Brandenburg. Viele wissen nicht, wofür die Partei noch steht und für wen sie eigentlich Politik macht. Können Sie helfen?

Wir wollen, dass jeder seine Miete bezahlen kann und keine Angst vor Verdrängung haben muss. Dass man im Winter nicht frieren muss, weil man Angst vor der nächsten Gasrechnung hat. Das jeder von seinem Lohn gut leben kann und auch die Rente zum Leben und nicht nur zum Überleben reicht. Eigentlich alles selbstverständlich, aber in diesem Land eben nicht mehr. Das zu ändern, dafür steht die Linke. Und wir werden stärker werden.

Was macht Sie da so sicher?

Ohne uns würden diese Themen im Landtag überhaupt keine Rolle spielen. Wir zwingen die anderen sich mit den Alltagsproblemen der Menschen auseinanderzusetzen. Wir stehen beispielsweise für einen öffentlichen Gesundheitssektor der nicht auf Profit aus ist. Es ist eine Schande, dass Pflegekräfte in Bremen 1000 Euro mehr verdienen als Pflegekräfte in Brandenburg. Wir sind die Stimme derjenigen, die nicht gehört werden.

„Es reicht nicht, immer nur das soziale Korrektiv der SPD sein zu wollen“

Wie wollen Sie das machen? Ihre Partei hat landesweit massiv an Zustimmung verloren und nur noch zehn Abgeordnete im Landtag.

Wir wollen gemeinsam mit den Betroffenen die Politik und diese Gesellschaft verändern. Jeder dritte Beschäftigte arbeitet im Niedriglohnbereich. Viele Menschen fragen sich, ob sie sich die nächste Tankfüllung noch leisten können oder ob sie ihre Heizung voll oder nur halb aufdrehen sollen. Immer mehr Menschen können sich Wohnen nicht mehr leisten. Es reicht auch nicht, immer nur das soziale Korrektiv der SPD sein zu wollen. Es gibt eine Mehrheit für grundsätzliche Forderungen, wie der Mietenvolksentscheid in Berlin zeigt. Daran müssen wir anknüpfen und dafür aus unserer eigenen Blase heraustreten und uns selbst nicht so wichtig nehmen – nur so finden wir im Alltag der Menschen statt.

Im Frühjahr wählt die Landes-Linke eine neue Führung. Co-Chefin Anja Mayer hat bereits angekündigt, nicht erneut anzutreten. Wollen Sie Vorsitzender werden?

Ich bin gern Fraktionsvorsitzender und habe damit genügend zu tun. Wir müssen die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen und ein gutes Team aufstellen.

Von Igor Göldner