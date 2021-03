Potsdam

Die überraschende Ankündigung von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) über eine baldige Rücknahme von Corona-Lockerungen hat im Landtag für Kritik und Unverständnis bei der Opposition gesorgt. Die Koalitionsfraktionen hingegen stärkten der Ministerin den Rücken.

Von einem „chaotischen Handeln“ sprachen die Freien Wähler. Fraktionschef Peter Vida sagte, die Ministerin sei mit ihrer Ankündigung, die Öffnungen wieder zurückzunehmen, „profilierungsorientiert“ nach vorn geprescht. Nötig seien ein abgewogener Öffnungsplan sowie kreative Lösungen, wie in der Gastronomie. Der Abgeordnete der Freien Wähler, Philipp Zeschmann, sagte: „Wir fragen uns, ob angesichts des Impf- und Testchaos in Brandenburg Ministerin Nonnemacher der Jens Spahn der Landesregierung ist.“

Die Linke hielt der Ministerin ein „Desaster“ bei der Organisation und Kommunikation der Krise vor. Der Fraktionschef der Linken, Sebastian Walter sagte, weder das Impfen im Land noch das Testen funktioniere. „Wir müssen uns nicht wundern, dass kaum noch jemand Vertrauen in die Politik dieser Landesregierung hat.“

Linke fordert Rücknahme der Terminabsagen

Scharfe Kritik an der Absage aller Impftermine in Brandenburg mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca äußerte die Linke. „Ich halte das für unnötig und nicht nachvollziehbar“, sagte Fraktionschef Sebastian Walter. Es stünden bis Ende März noch gut 155.000 Impfdosen von Biontech und Moderna zur Verfügung. „Damit können alle bisher zugesagten insgesamt 55.100 Impftermine abgedeckt werden.“ Das Gesundheitsministerium hatte am Montag rund 22.500 Impftermine mit Astrazeneca vorerst abgesagt.

Koalition will sich „unterhaken“

In den vergangenen Tagen war wegen des schleppenden Impfverlaufs auch aus der Koalition Kritik an der Ministerin geübt worden. Davon war am Dienstag keine Rede mehr. Die drei Fraktionschefs im Landtag stellten sich demonstrativ vor Nonnemacher.

SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte, das sei kein Alleingang, sondern gemeinsames Vorgehen. Von der bisher schwersten Bewährungsprobe der Koalition sprach der Fraktionschef der CDU, Jan Redmann. „Die können wir nur gemeinsam bestehen, wenn wir uns unterhaken.“ Es gebe eine Reihe von „Nackenschlägen“, wie zuletzt der Stopp des Impfstoffs Astrazeneca. „Das ist frustrierend für alle Beteiligten“, sagte Redmann. Der Fraktionschef der Grünen, Benjamin Raschke, mahnte, den Bundestagswahlkampf zurückzustellen. „Wir haben das Motto ausgegeben: Alle Mann an Deck.“

Von Igor Göldner