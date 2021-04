Potsdam

In Brandenburg sollte sich „kein zweites Bergamo“ ereignen, dafür wollte und werde er alles tun. Es waren eindringliche Worte, mit denen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) über die Beweggründe für sein Handeln in der Corona-Politik sprach. Die Bilder der italienischen Stadt habe er immer noch im Kopf, sagte Woidke, der am Freitag erstmals Zeuge im Corona-Untersuchungsausschuss des Landtags war, der das Handeln der Regierung bei der Eindämmung des Virus unter die Lupe nimmt.

In Bergamo seien allein im März vorigen Jahres 670 Menschen gestorben, sagte Woidke. In Deutschland starben zwischen Februar und September vorigen Jahres 9400 Menschen an oder mit Covid 19, in Brandenburg 173. „Mich macht das sehr betroffen. Es geht mir sehr an die Nieren.“

Auf diese Zahlen baute Woidke seine Verteidigungslinie der Corona-Maßnahmen – gegen die Kritik der AfD, die den Untersuchungsausschuss beantragt hatte.

Ausschuss-Chef muss AfD-Fraktionschef immer wieder bremsen

Das Problem: Der Untersuchungszeitraum ist begrenzt und behandelt nur das Agieren der Landesregierung bis 23. September 2020.

Als Hauptfragesteller der AfD agierte Fraktionschef Christoph Berndt, der immer wieder Grundsätzliches über das Pandemiegeschehen von Woidke wissen wollte. Er konfrontierte ihn mit kritischen Aussagen aus Studien und von Wissenschaftlern über die Maßnahmen von Bund und Länder zur Eindämmung des Corona-Virus. Berndt wollte unter anderem wissen, wie autonom Brandenburg in der Corona-Krise handeln konnte und auf welcher wissenschaftlichen Grundlage die Entscheidungen getroffen wurden.

Auch Einschätzungen von Woidke über andere Politiker fragte Berndt ab. So wollte er wissen, wie er das Verhalten des bayrischen Regierungschefs Markus Söder in der Ministerpräsidenten-Konferenz bewertet, was Woidke ablehnte. Und ob er persönlichen Kontakt mit dem Virologen Christian Drosten hatte, was Woidke verneinte. Er habe ihn lediglich in den Ministerpräsidenten-Konferenzen erlebt.

Der Ausschussvorsitzende Daniel Keller (SPD) unterbrach immer wieder den AfD-Politiker und wies ihn darauf hin, keine Bewertungen abzugeben, sondern nur Fragen auf Grundlage des Untersuchungsgegenstands zu stellen. „Das hier ist kein wissenschaftlicher Diskurs“, sagte Keller mehrfach.

Woidke: Die Regierung musste handeln

Woidke, der geduldig, aber zwischenzeitlich auch genervt auf die Fragen von Berndt reagierte, betonte, bei der Bewertung der Pandemie habe sich die Landesregierung unter anderem an Daten der Weltgesundheitsorganisation, des Bundesgesundheitsministeriums, des Robert Koch-Instituts und den Beschlüssen der Ministerpräsidenten-Konferenz orientiert.

Informationen aus Studien über die Gefährlichkeit des Virus seien ernst genommen worden. Ziel sei es gewesen, dass die Prognosen in den Studien nicht eintreten. Schnelle und effektive Maßnahmen seien erforderlich gewesen. „Die Landesregierung musste handeln, um Schaden für die Menschen gering zu halten und um Leben und Gesundheit zu schützen.“ Die Pandemie sei die größte Herausforderung seit Bestehen der Bundesrepublik.

Fragen an Woidke hatte neben der AfD nur die Fraktion der Freien Wähler. SPD, CDU, Grüne und Linke wollten vom Zeugen Woidke nichts wissen.

Die AfD-Landtagsfraktion hatte den Ausschuss durchgesetzt. Sie will damit hinterfragen, ob die Eingriffe der Krisenpolitik der rot-schwarz-grünen Landesregierung verhältnismäßig waren und dazu beigetragen haben, die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken. Die übrigen Fraktionen stehen dem Ausschuss ablehnend gegenüber. Er ist bisher der einzige dieser Art in einem deutschen Landesparlament.

Die Vernehmung des Zeugen Woidke im Plenarsaal des Landtags dauert an.

Von Igor Göldner