Brandenburg ist nach Ansicht von Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) für einen „Neustart“ nach der Corona-Pandemie gut gerüstet. In einer Regierungserklärung im Landtag sagte Woidke, Brandenburg stehe vor großen Chancen, noch weiter nach vorn zu rücken. Die Arbeitslosigkeit sei gestiegen, aber deutlich geringer als in anderen Ländern. Eine entschlossene Anti-Krisen-Politik von Bund und Land habe Schlimmeres verhütet, betonte Woidke.

In den Mittelpunkt seiner Regierungserklärung stellte Woidke die Strukturentwicklung in der Lausitz mit dem geplanten Kohleausstieg. Im Juli hatten Bundestag und Bundesrat Finanzhilfen in Höhe von 10,3 Milliarden Euro für Brandenburg beschlossen. Am Donnerstag konstituiert sich in Berlin das Bund-Länder-Koordinierungsgremium für die Lausitz.

Woidke sagte, mit den Hilfen des Bundes stünden die Chancen gut, die Lausitz zu einer „erfolgreichen europäischen Modellregion für klimaneutrale Wirtschaftsentwicklung“ zu machen. Kohleausstieg sei kein Industrieausstieg, betonte er und kündigte neue Industriearbeitsplätze an. Er verspüre vor Ort eine Aufbruchsstimmung, vor allem bei mittelständischen Betrieben, betonte er.

Woidkes vier Kernprojekte des Strukturwandels in der Lausitz

Woidke nannte vier Kernprojekte des geplanten Strukturwandels: den Ausbau des Bahn-Werks in Cottbus mit 1200 neuen Industriearbeitsplätzen, den Aufbau einer Universitätsmedizin in Cottbus, die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen an der BTU Cottbus-Senftenberg und den Ausbau von Bahnstrecken, wie Berlin-Cottbus-Görlitz, Cottbus-Leipzig und Cottbus-Dresden.

Woidke versprach zugleich, das gesamte Land im Blick zu behalten, auch wenn derzeit die Lausitz und der vorgesehene Ausstieg aus der Kohle besonders im Mittelpunkt stünden. „Die Landesregierung wird über der Lausitz keineswegs die anderen Regionen wie die Prignitz, die Uckermark oder das Havelland aus den Augen verlieren“, sagte der SPD-Politiker. Überall müsse es darum gehen, wirtschaftliche Entwicklung, gute Arbeit und wirksamen Klimaschutz sinnvoll miteinander zu verbinden.

Woidke erneuerte, was er bereits bei seiner ersten Regierungserklärung nach der Landtagswahl 2019 über Brandenburg gesagt hatte: Das Land werde „Gewinnerregion des 21. Jahrhunderts“ sein. Zentrale Frage ist für ihn die Speicherung von Energie und die CO2-Neutralität. Das Land müsse künftig stärker darauf setzen, dass in Brandenburg produzierte erneuerbare Energie auch in Brandenburg nutzbringend verbraucht werde. Darin liege Brandenburgs Chance, weit vorn dabei zu sein.

Er habe auch Verständnis für manche Sorgen und Bedenken, die dem Wandel entgegengebracht werde, betonte der Regierungschef. Diese Sorgen würde die Politik ernst nehmen und immer wieder um Akzeptanz und Verständnis werben.

Landtag stimmt über Sonderausschuss für die Lausitz-Entwicklung ab

In der Landtagssitzung wollen die Regierungsfraktionen von SPD, CDU und Grüne die Einsetzung eines Sonderausschusses zur Strukturentwicklung in der Lausitz beantragen. Die AfD-Fraktion will die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone in der Lausitz beantragen.

