Woidke: Brandenburgs Perspektiven so gut wie selten zuvor in der Geschichte des Landes

Potsdam

Die neue Koalition in Brandenburg hat nach Ansicht von Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) wichtige Schritte vor allem für eine Versöhnung von Klimaschutz und Wirtschaft unternommen. „Wir können es schaffen, dass mehr Klimaneutralität in der Industrie nicht zu einem wirtschaftlichen Abbau, sondern zu zusätzlichen Arbeitsplätzen führt“, sagte Woidke am Dienstag aus Anlass der ersten 100 Tage der Koalition.

Woidke betonte, die Perspektiven des Landes seien „so gut wie selten zuvor in der Geschichte des Landes“. Es habe sich in den vergangenen Monaten viel bewegt, sagte Woidke und hob besonders die Entscheidung von Tesla hervor, in Grünheide eine Gigafactory bauen zu wollen.

Investitionsprogramm für Kommunen soll weiter gehen

Eine große Herausforderung sei der Strukturwandel in der Lausitz. Da könnten noch nicht auf alle Fragen Antworten gegeben werden, räumte Woidke ein. Aber erste Schritte seien getan, wie der mit der Bundesregierung vereinbarte Stufenplan zum Kohleausstieg. Dazu zählten auch die Vereinbarung zum Bahnwerk in Cottbus, der Bau der ICE-Trasse von Berlin nach Görlitz und der geplante dreispurige Ausbau der Autobahn zwischen Berlin und dem Spreewald-Dreieck.

Er kündigte die Weiterführung des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) an, das unter der rot-rot Vorgängerregierung beschlossen worden war. Es soll allerdings ergänzt werden durch eine Klimaschutz-Komponente, so Woidke. Offen allerdings ist noch die Finanzierung. Denkbar sei, dass Mittel aus dem Zukunftsinvestitionsfonds – das Land nahm dafür einen Kredit in Höhe von 100 Millionen Euro auf – in das Programm fließen, wie der Regierungschef betonte.

Größte Herausforderung: Vertrauen schaffen

Woidke sagte, die größte Herausforderung der drei Koalitionspartner sei es gewesen, schnell miteinander Vertrauen zu gewinnen. „Das ist gelungen.“ Die Koalition habe zu einer großen Geschlossenheit gefunden, betonte der Regierungschef.

Das bestätigte auch CDU-Innenminister und Vize-Regierungschef Michael Stübgen. „Es gibt eine Vertrauensbasis. Wir sind in der Lage, vertraulich miteinander zu reden.“

Für die Grünen sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin und Sozialministerin Ursula Nonnemacher, die Zusammenarbeit sei „ausgesprochen erfreulich“. Es habe bei ihr anfangs ein „lang anhaltendes Fremdeln“ gegeben – vor allem mit der SPD, was „historisch“ bedingt sei, räumte sie ein. Sie lobte die Fairness in der Koalition. „Es geht nicht darum, jemand über den Tisch zu ziehen“, betonte Nonnemacher, die offenbar darauf anspielte, dass genau das viele Grüne in einer Koalition mit der seit 30 Jahren regierenden SPD befürchtet hatte. Auch mit der CDU sei man trotz oftmals gegenteiliger Auffassungen „im Gespräch“. Als Beispiel nannte sie die Ausländer- und Asylpolitik.

Von Igor Göldner