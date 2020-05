Brandenburg lockert weiter: Geschäfte, Restaurants und Kneipen dürfen im Mai wieder öffnen

Potsdam

Brandenburg ist weiter auf Lockerungskurs in der Corona-Krise: Alle Geschäfte und Läden sollen ohne die bisherige Flächenbeschränkung bereits ab Samstag wieder öffnen können. Restaurants, Cafés und Kneipen sollen ab dem 15. Mai wieder aufmachen können. Allerdings unter

Das gab Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) am Mittwoch in der Staatskanzlei bekannt. Zuvor hatten die Regierungschefs der Länder in einer Schaltkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) über weitere Lockerungen der Corona-Regeln beraten.

Anzeige

Tourismus im Land soll wieder ab 25. Mai möglich sein. Ab da dürfen Hotels wieder öffnen und Ferienwohnungen vermietet werden. Auch Camping ist dann wieder möglich.

Weitere MAZ+ Artikel

Woidke sagte, er freue sich, dass weitere Erleichterungen möglich seien. „Aber die Pandemie ist nicht vorbei.“ Die relativ gute Entwicklung dürfe nicht darüber täuschen. „Weiterhin Abstand zu halten, bleibt das A und O.“ Und Woidke weiter: „Wir dürfen uns noch nicht in Sicherheit wiegen.“

Das rot-schwarz-grüne Kabinett will am Freitag beraten und eine neue Eindämmungsverordnung beschließen. Diese soll am 9. Mai in Kraft treten.

Angehörige von zwei Haushalten dürfen sich treffen

Bund und Länder vereinbarten, die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum bis zum 5. Juni zu verlängern, allerdings mit Erleichterungen. Künftig sollen sich auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen – also zwei Familien, zwei Paare oder die Mitglieder aus zwei Wohngemeinschaften. Diese Regelung gilt laut Woidke ab Samstag in Brandenburg.

Seit dem 22. März galt die bundesweite Leitlinie, dass man sich in der Öffentlichkeit nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis des eigenen Hausstandes aufhalten soll. Angesichts der niedrigen Infektionszahlen könne dies nun gelockert werden, hieß es. Der Mindestabstand von 1,5 Meter für Menschen aus anderen Haushalten gilt weiter.

Jeder Schüler und jedes Vorschulkind soll vor dem Sommer noch mindestens einmal in die Schule oder die Kita gehen, hieß es weiter.

Spielplätze ab Samstag wieder offen

In Brandenburg sollen ab Samstag die Spielplätze wieder öffnen. Ab dem 15. Mai sollen auch Dauercamping und Wohnmobil-Camping wieder möglich sein – aber mit Einschränkungen. Es muss ein autarkes Sanitärsystem geben, teilte die Landesregierung mit.

Auch Sport im Freien soll wieder möglich sein – allerdings kontaktlos. Ebenso dürfen ab 15. Mai wieder Marinas öffnen sowie Bootsverleih und Flugsport möglich sein.

Regionale „Notbremse“ für den Fall neuer Infektionen geplant

Bund und Länder beschlossen, dass stärker vor Ort Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffen werden. Es soll eine „Notbremse“ für den Fall geben, dass die Infektionen in Teilen Deutschlands wieder aufflammen. Die Länder sollen sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern konsequente Beschränkungen umgesetzt werden. Solange, bis dieser Wert für mindestens 7 Tage unterschritten wird.

Von Igor Göldner