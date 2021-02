Potsdam

Die neuen Corona-Beschlüsse haben in Brandenburg ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Während Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Verlängerung des Lockdown bis zum 7. März verteidigte, übte die Opposition im Landtag scharfe Kritik. Der Handel, die Gastronomie und die Wirtschaft in Brandenburg reagierten teils bestürzt auf die fortgeführten Schließungen.

Woidke bat auf einer Sondersitzung des Landtags eindringlich die Bürger um Unterstützung für die weiter geltenden Beschränkungen und warb um Verständnis für die nur leichten Lockerungen. Brandenburg will an den Grundschulen für die Klassen 1 bis 6 zum 22. Februar Wechselunterricht anbieten und die Friseursalons zum 1. März öffnen. „Es können nur kleine und vorsichtige Schritte sein, weil wir noch mitten in der Pandemie sind“, sagte der Regierungschef. Für Anfang März sei für weitere Lockerungen, etwa auch im Einzelhandel, eine bundeseinheitliche Perspektive geplant. Am 3. März sei dazu ein weiteres Bund-Länder-Treffen geplant, kündigte er an.

Das rot-schwarz-grüne Kabinett in Brandenburg will heute eine neue Eindämmungsverordnung verabschieden und die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse billigen. Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, dass sämtliche Branchen bis auf die Friseure zunächst weiter geschlossen bleiben.

Opposition fordert Perspektivplan

Linke und Freie Wähler kritisierten die Landesregierung und forderten einen Perspektivplan. „Wir brauchen jetzt ein Ineinandergreifen von Maßnahmen – vom Impfen über die Bildung bis zur Wirtschaft“, sagte Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. Er warf Woidke vor, nur eine „Durchhalterede“ gehalten zu haben.

Einen „brandenburgspezifischen“ Plan forderte der Fraktionschef der Freien Wähler, Peter Vida. Nötig sei eine Strategie für Unternehmer, Künstler, Vereine und Schulen, „was wann und unter welchen Bedingungen wieder geöffnet werden kann“. Diese Antwort sei die Landesregierung schuldig geblieben. „Das ist das, was die Menschen frustriert“, so Vida. Ein Antrag auf Einführung eines Stufenplans, nach dem bei bestimmten Zahlen der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche in Landkreisen Lockerungen greifen sollten, fand keine Mehrheit im Landtag.

Die AfD forderte Woidke auf, den Lockdown zu beenden. Dieser schütze die Corona-Gefährdeten nicht, er schade aber allen anderen, sagte Fraktionschef Christoph Berndt. „Wie immer leiden die Schwächsten am meisten. Neben den Depressiven und Hochbetagten sind das die Kinder und Jugendlichen.“

Zoos und Tierparks sollen wieder öffnen

SPD-Fraktionschef Erik Stohn kündigte an, dass auch Zoos und Tierparks wieder öffnen sollen. „Freiluftaktivitäten bergen das geringste Infektionsrisiko“, sagte er. „Wenn wir in Parks gehen, können wir auch in Tierparks gehen.“ Auch CDU-Fraktionschef Jan Redmann betonte, Lockerungen für die Wirtschaft und die Gesellschaft könnten immer nur abhängig von den Infektionszahlen erfolgen. Er warnte aber vor zu schnellen Öffnungen, weil dann die Gefahr einer neuerlichen Infektionswelle zu hoch sei. „Der Raum für Lockerungen ist heute, am 11. Februar 2021, da - aber er ist nicht groß“, mahnte Redmann.

Grünen-Fraktionschefin Petra Budke betonte, Kinder und Jugendliche müssten Vorrang bei Lockerungen haben, weil sie unter den Beschränkungen am meisten litten. Daher solle nun eine vorsichtige Öffnung in den Grundschulen beginnen.

Enttäuscht äußerten sich Hoteliers, Gastronomen und Vertreter der Wirtschaft über die Beschlüsse. „Wir sehen schwarz für das Ostergeschäft“, sagt Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer des Hotellerie- und Gaststättenverbands Dehoga in Brandenburg. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck meinte. „Die Ergebnisse bleiben deutlich unter unseren Erwartungen.“ Ein klarer Fahrplan für die Wirtschaft, der sich an der Infektionslage orientiert, wäre möglich und verantwortbar gewesen.

Von Igor Göldner