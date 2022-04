Potsdam

Die Hälfte der Wahlperiode ist vorbei. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zieht eine insgesamt positive Bilanz seiner rot-schwarz-grünen Koalition. Es seien trotz der Dauerkrisen wichtige „Wegmarken“ gesetzt worden, sagte Woidke am Dienstag in Potsdam und nennt die Ansiedlung von Tesla in Grünheide (Oder-Spree). Es sei aber auch nicht alle erreicht worden, was geplant war, räumte er ein. So sei die Kita-Beitragsfreiheit um ein Jahr verschoben worden.

Besonders angetan äußerte sich der 60-Jährige, der seit 2013 Regierungschef ist, zum Klima in dem Dreier-Bündnis. Dass er stets gemeinsam mit seinen Stellvertretern von CDU und Grünen auftrete, auch hier zur Bilanz, sei in anderen Landesregierungen nicht unbedingt üblich, meinte er. Es sei auch ein Symbol, „dass wir sehr eng zusammenarbeiten“. Neben ihm in der Staatskanzlei hatten Michael Stübgen, der CDU-Innenminister und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) Platz genommen. Bei der Verkündung jeder neuen Corona-Verordnung in den vergangenen zwei Jahren traten die drei gemeinsam auf.

Woidke: Putins Überfall auf die Ukraine eine „Zeitenwende“

Wichtig sei auch, dass es persönlich funktioniere und das sei der Fall, lobte Woidke. Dass es in der Vergangenheit immer wieder einmal zwischen den Partnern knirschte, vor allem bei Corona und der holprigen Umsetzung der Impfstrategie, darauf ging er nicht ein. Er ließ sich sogar dazu hinreißen, über die Zeit der nächsten Landtagswahl 2024 hinaus zu schauen. Eine Weiterführung des rot-schwarz-grünen Modells sei für ihn durchaus „vorstellbar“, sagte Woidke. Neben der Corona-Pandemie war die Regierung auch wegen der Afrikanischen Schweinepest unter Druck. Und seit Februar ist Krieg in der Ukraine.

Darauf ging Woidke ausführlich ein. Für ihn persönlich sei der Überfall auf die Ukraine eine „Zeitenwende“. „Ich sage ganz offen, ich war erschüttert und bin es bis heute.“ Woidke weiter: „Ich bin enttäuscht und ich fühle mich auch in gewisser Weise getäuscht.“ Brandenburg habe aber schnell die richtigen Weichen gestellt und dafür gesorgt, dass Flüchtlinge gut aufgenommen würden.

Schneller Ausbau der Erneuerbaren Energien

Woidke versprach, möglichst schnell die Erneuerbaren Energien auszubauen – trotz der Konflikte in der Koalition. In der CDU gibt es mehrere scharfe Kritiker des Ausbaus. Woidke betonte aber, dass damit die Importabhängigkeit von Russland verhindert werde. Und es gehe darum, möglichst schnell aus der Braunkohle auszusteigen. Für einen schnelleren Ausstieg forderte er erneut eine Stromversorgung „rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden“. Dazu komme die Sicherheit für die Beschäftigten und die Region. Das Konzept zum Ausstieg stehe. „Das muss dann gegebenenfalls überarbeitet werden, aber wir brauchen auch diese Sicherheit wieder.“

Von Igor Göldner