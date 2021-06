Berlin

„Ich teile diese Äußerungen nicht.“ – Mit ungewöhnlich deutlichen Worten kritisierte Ministerpräsident Dietmar Woidke die Aussagen des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), über die ostdeutschen Wähler, von denen ein Teil für die Demokratie verloren sei.

Er halte es für falsch, gerade jene Ostdeutsche unter Generalverdacht zu stellen, die die friedliche Revolution in der DDR mit angeschoben und mitgetragen haben, sagte Woidke in Berlin nach einem digitalen Treffen der ostdeutschen Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Wir dürfen es uns in der Politik auch nicht so leicht machen, Menschen abzuschreiben, wenn sie eine andere Auffassung haben als wir.“

Wanderwitz: Ein Teil nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen

Wanderwitz hatte gesagt, dass ein Teil der ostdeutschen Wähler der Demokratie den Rücken gekehrt habe und ein Teil der AfD-Wähler dauerhaft für die Demokratie verloren sei. „Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach dreißig Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind“, so Wanderwitz. Ein Teil der Bevölkerung habe „gefestigte nichtdemokratische Ansichten“. Bei Menschen in Ostdeutschland sehe er eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien.

Woidke betonte auch, dass er es ablehne, beim Rechtsextremismus von vornherein mit dem Finger auf Ostdeutschland zu zeigen und dass immer so getan würde, als wäre „im Westen die Welt in Ordnung“.

Merkel geht auch auf Distanz – aber vorsichtig

Auch Kanzlerin Merkel ging auf vorsichtige Distanz zu ihrem Ostbeauftragten, den sie sehr schätze, wie sie betonte. „Aber meine Herangehensweise ist, dass in der Demokratie jede Bürgerin und jeder Bürger zählt.“ Wenn sich Menschen von der Demokratie abwendeten, sei das immer ein Verlust für das Gemeinwesen. „Ich werde mich nie damit abfinden, das als gegeben hinzunehmen.

Zukunftszentrum nach Frankfurt (Oder)?

Noch offen ist, wo das von einer Kommission vorgeschlagene „Zukunftszentrum für europäische Transformation und Deutsche Einheit“ in Ostdeutschland angesiedelt wird. Vereinbart wurde von den Ost-Ministerpräsidenten, dass ein Wettbewerb zur Standortwahl gestartet werden soll. Wie bekannt wurde, soll sich aus Brandenburg die Stadt Frankfurt (Oder) als Standort beworben haben. Auch Thüringen habe Interesse, wie Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erkennen ließ. Er nannte am Mittwoch die Städte Eisenach und Mühlhausen in Kooperation mit dem hessischen Eschwege.

Außerdem forderten die Ministerpräsidenten, dass Ostdeutschland bei Standortentscheidungen für Bundesbehörden und Wissenschaftseinrichtungen weiterhin verstärkt berücksichtigt werden soll. „Ich bin sehr dankbar, dass da in den letzten Jahren viel passiert ist“, sagte Woidke. „Aber wir sind noch nicht auf Augenhöhe mit den westdeutschen Ländern.“

Woidke überreicht „der lieben Angela“ ein Erinnerungsfoto-Buch

Es war zugleich das voraussichtlich letzte Treffen der ostdeutschen Regierungschefs mit der Kanzlerin, die im Herbst aus dem Amt ausscheiden wird. Durchaus mit einem Hauch Wehmut zum Abschied überreichte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke, der derzeit den Vorsitz der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz inne hat, „der lieben Angela“ einen kleinen Bildband, der Fotos von den Treffen Merkels mit den Ost-Ministerpräsidenten seit 2006 zeigt.

Die Kanzlerin habe über Regierungs- und Oppositionsgrenzen in Bund und Ländern hinweg sachorientiert geholfen, wichtige Entscheidungen und Entwicklungen für die Menschen in den neuen Bundesländern voranzubringen. „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen – ganz unprotokollarisch und einfach so“, schreibt Woidke in dem Buch.

