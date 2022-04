Ministerpräsident Dietmar Woidke hat in dramatischen Worten vor einem Aus der Raffinerie in Schwedt in Folge eines Importstopp für Öl und Gas aus Russland gewarnt. Für die Region und die Beschäftigten wären die Auswirkungen riesig. Und Landrätin Dörk (CDU) dankte Kanzler Scholz.