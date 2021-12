Potsdam

Brandenburg wird aufgrund der hohen Corona-Inzidenzzahlen alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher verbieten. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf einer Sondersitzung des Landtags am Montag in Potsdam an. Bislang galt für überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen eine Begrenzung auf 30 bis 50 Prozent der Kapazität.

Hinzu kommt eine generelle Schließung von Clubs und Diskotheken, die vom Kabinett bereits mitgeteilt wurde. Außerdem sind konsequente Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geplant.

Landtag soll die epidemische Notlage feststellen

Der Landtag soll am Montag über die Feststellung einer epidemischen Notlage zur Eindämmung der Corona-Pandemie entscheiden. Beantragt haben dies die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen, die im Parlament über eine Mehrheit verfügen. Die Feststellung der epidemischen Notlage ist die Voraussetzung für weitere Corona-Beschränkungen, die von der Landesregierung angesichts hoher Infektionszahlen und besorgniserregender Auslastung der Kliniken angeordnet werden sollen.

Von Igor Göldner