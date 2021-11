Regierungschef Dietmar Woidke will auf der Bund-Länder-Runde am Donnerstag für eine Verlängerung der epidemischen Lage werben. Im Landtag sprach er von einem dramatischen Wettlauf: Gelingt die Senkung der Infektionszahlen oder droht der Kontrollverlust über die Pandemie? In der Debatte gab es einen heftigen Schlagabtausch mit der AfD.