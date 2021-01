Potsdam

Über die neuen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Brandenburg ist es im Landtag zu einer hitzigen Debatte gekommen. Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) verteidigte am Freitag auf einer Sondersitzung des Parlaments die Fortführung des harten Lockdown und die geplanten neuen Beschränkungen. „Jeden Tag sterben in Deutschland so viele Menschen, wie in einem mittleren Brandenburger Dorf wohnen“, sagte Woidke. Es müsse weiter das Ziel sein, die Zahl der Infektionen zu senken. Er appellierte an die Brandenburger, sich an die neuen Regeln zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden.

Am Mittag will das rot-schwarz-grüne Kabinett die neue Eindämmungsverordnung beschließen. Der harte Lockdown wird bis zum 31. Januar verlängert. Gastronomie, Hotels und Schulen bleiben weiter geschlossen, die Kontaktbeschränkungen der Menschen werden verschärft.

Ordnungsruf für AfD-Fraktionschef

Für heftigen Widerspruch sorgte der Auftritt des Fraktionschefs der AfD, Christoph Berndt. Er forderte erneut die Aufhebung der Corona-Beschränkungen und warf der Landesregierung angesichts steigender Infektionszahlen „Misserfolg“ vor. Er hielt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) überdies vor, in der Krise „eher wie eine Aufseherin als eine Ärztin“ zu agieren.

Dieser Satz hatte Folgen. Berndt erhielt am Ende der Debatte von der Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) einen Ordnungsruf. Man könne Aufsicht in einer Behörde oder einem Museum ausüben. Der Begriff „Aufseherin“ sei aber die Bezeichnung weiblicher Zivilangestellter der SS in Konzentrations- und Arbeitslagern. „Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf“, sagte die Präsidentin an den AfD-Fraktionschef gewandt.

Prompt beschwerte sich der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Dennis Hohloch und nannte die Sitzungsleitung der Präsidentin „befremdlich“, weil man den Begriff der „Aufseherin“ nicht ausschließlich in einen KZ-Zusammenhang stellen könnte. Liedtke erteilte auch ihm einen Ordnungsruf – wegen Kritik an einer Entscheidung der Präsidentin.

In seiner Eingangsrede hatte Regierungschef Woidke auch mit Blick auf die AfD gesagt: „Der Egoismus und die Ignoranz mancher Menschen, darunter auch Mitglieder des Landtags macht mich wütend und fassungslos."

Von Igor Göldner