Wie Ministerpräsident Woidke Merkels strengem Kurs in der Corona-Krise folgt

Potsdam

Die Brandenburger zum Tragen von Schutzmasken zu zwingen, das ist Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) offensichtlich schwerer gefallen als gedacht. Er schien damit immer noch zu hadern, was solche Masken wirklich bringen, als er am Freitag den Beschluss seines Kabinetts verkündete.

Er habe in den letzten Tagen die Meinungen von Experten zu Masken genau verfolgt, erzählt der 58-jährige Regierungschef. Es gebe da ja „einen bunten Strauß an Meinungen“. Und weiter: „Aber wenn ich alles zusammenlege, bin ich zu einem Entschluss gekommen: Es schadet nicht“, sagte er und hatte auch gleich selbst eine Maske aus Stoff in der Hand. „Die kann so aussehen, muss aber nicht. Hauptsache, Mund und Nase sind bedeckt.“

Abstandsregeln sind im Zweifel wichtiger als die Maske

Seine große Hoffnung, die dahinter steht: Vielleicht hilft ja das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit, dass „die Sinne weiter geschärft werden“ und die Abstandsregel von eineinhalb Meter ernst genommen werden. Diese Regel ist ihm im Zweifel wichtiger ist als die Maske.

Woidke nutzte die Präsentation weiterer Lockerungen, um den Brandenburgern für ihre bisherige Disziplin in der Krise Anerkennung zu zollen, schließlich sei das Infektionsgeschehen momentan beherrschbar. Und zugleich zu mahnen, den Bogen nicht zu überspannen, was ein wenig nach der strengen Linie von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) klingen sollte, die in dieser Woche vor zu schnellen Lockerungen gewarnt hatte und anmerkte, dass ihr das Agieren einzelner Länder zu forsch sei.

Keine einheitliche Linie mit Berlin

Er sei ganz bei der Bundeskanzlerin, sagte Woidke. Das Erreichte dürfe nicht durch leichtfertiges Handeln aufs Spiel gesetzt werden. Die einheitlichen Regeln, auf die er setzt, konnte er allerdings mit Berlin nicht umsetzen. Dort gibt es keine Masken-Pflicht in Geschäften und anders als in Brandenburg werden die Spielplätze geöffnet.

Brandenburg hatte fünf Tage vor Berlin seine Lockerungen bekannt gemacht. Woidke sagte, diese seien mit Berlin abgestimmt gewesen. Dazu habe auch die ledigliche Empfehlung gehört, Masken zu tragen. Berlin habe sich dann für eine Masken-Pflicht entschieden und offenbar zu anderen Einsichten gekommen. Brandenburg blieb dann nicht mehr übrig, als nachzuziehen, schließlich sei man in einem gemeinsamen Verkehrsverbund.

Von Igor Göldner