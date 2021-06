Müncheberg

Natürlich kann es in diesen Frühsommertagen vorkommen, dass sich ein Wanderer beim abendlichen Spaziergang entlang der Havel oder der Oder plötzlich in einem Schwarm hungriger Mücken findet und die Flucht vor den stechenden Biestern – es sind nur die Weibchen – ergreifen muss. Aber deshalb gleich von einer Mückenplage im Jahr 2021 auszugehen, wäre vollkommen verkehrt, sagt die Entomologin und Leiterin der Arbeitsgruppe „Biodiversität aquatischer und semiaquatischer Landschaftselemente“ am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg (Märkisch-Oderland), Doreen Werner.

In einer Hinsicht täusche der Eindruck nicht, räumt Werner ein. „Wir haben viele Überflutungsmücken, weil wir im Frühjahr viele Regengüsse hatten“, sagt Werner. Zu der Gruppe der Überflutungsmücken rechnen die Entomologen alle Mücken, deren Larven an Flussläufen oder in den Bereichen schwankender Wasserstände von Seenrändern gedeihen. Diese Mücken hatten bisher wirklich Glück. Zwar erreichen die Anflüge erst ungefähr die Hälfte der Fangzahlen die die Müncheberger Entomologen 2020 nach dem Oderhochwasser hatten, „aber die Mückenpopulation erfreut sich schon einer großen Dichte, die manchen Spaziergang oder Grillabend verderben kann“ so Werner.

Hausmücken kommen erst im Sommer

Wie es aber mit der Menge der Hausmücken aussieht, die in der Nähe menschlicher Siedlungen, zum Beispiel in Regentonnen oder anderen künstlichen Gefäßen, ihre Eier ablegen Larven, sei noch gar nicht so sicher. Deren Potenzial entfalte sich in der Regel erst im Sommer und sei von künftigen Niederschlägen abhängig. Die Zahl der Wald- und Wiesenmücken, die in jedem Frühjahr in diesen Orten brüten, sei dagegen schon wieder am Abnehmen. Insgesamt gibt es in Deutschland 52 Mückenarten, die sich anhand ihrer Brutorte so gruppieren lassen.

Schon an einzelnen Brutplätzen kann sich das Aufkommen der Plagegeister dramatisch unterscheiden. So fanden Werner und ihr Team in einer ihrer Mückenfalle an der Oder dieses Jahr trotz insgesamt guter Bedingungen für Überflutungsmücken nur etwa 40 Stechmücken in 24 Stunden. Im Juni vergangenen Jahres hatte Werner in der selben Falle über 2000 Mücken innerhalb eines Tages gefangen. „Letztes Jahr hatten wir dort gerade das Oderhochwasser“, sagt Werner. Das habe den entscheidenden Unterschied gemacht. „Jetzt sind wir noch weit davon entfernt.“

Je nachdem, ob es irgendwo Gräben oder Pfützen gäbe, ändere sich auch die Mückenlage. Leute, die an der Havel oder der Spree lebten, wüssten zum Beispiel genau, dass sich das Mückenaufkommen je nach Witterungsverhältnissen ständig ändern kann. Den Begriff der „Mückenplage“ machen Entomologen deshalb auch nicht am absoluten Aufkommen der Insekten fest, das sei sowieso schwer zu ermitteln, da jeder eine Plage anders empfindet, sondern an der Zahl der Stiche, die ein Mensch in einer bestimmten Zeit erleidet.

Entomologen zählen ihre Mückenstiche

Tatsächlich hält Werner wie weltweit ihre Kollegen auch dafür an einem bestimmten Ort extra für die Mücken still. „Ende Juni letzten Jahres hatte ich an der Oder innerhalb von 20 Sekunden schon 68 Stiche“, sagt Werner. Dieses Jahr kam sie bei der sogenannten Aedes vexans, die derzeit besonders aktiv ist, nur auf zehn Stiche in einer Minute. 20 Stiche pro Minute müssten es aber schon sein, damit die Entomologen von einer Mückenplage sprechen. Mit anderen Worten: Bislang ist zumindest aus Sicht der Insektenkundler von einer märkischen Mückenplage noch nichts zu spüren, eher von einem stärkerem Aufkommen.

Dieses unter „Human bait method“ unter Entomologen weltweit verbreitete Selbstopfer findet Werner übrigens gar nicht schlimm. „Ich reagiere glücklicherweise nicht so stark. Und ich weiß, dass ich nicht kratzen darf.“ Erst das Kratzen trage Keime in die Stichwunde und sorge so für eine Entzündung. Außerdem habe die Methode durchaus einen Sinn: Irgendwie müsse man ja ein Maß dafür finden, ab wann eine Bekämpfung der Insekten sinnvoll sei. Daher arbeite man schon seit Jahrzehnten international mit dieser Methode.

Ob die große Plage doch noch komme, hänge jetzt vor allem von dem weiteren Wetter ab. „Die Mücken haben in manchen Regionen einen guten Start gehabt, wie es weiter geht, entscheidet die sommerliche Witterung“, so Werner. Viele Mückenlarven entwickelten sich noch und die jetzt fliegenden Mücken blieben uns noch vier bis sechs Wochen erhalten. Warm und feucht zugleich müsse es für Mücken sein. Werde es nur regnerisch und bliebe es dabei kalt, würden sich die Larven nicht so gut entwickeln, sei es dagegen warm, aber immer trocken, fänden die Mücken kaum feuchte Plätze für ihre Larven. Die Brut gedeihe folglich gar nicht.

Genau dieses war in den Jahren 2019 und 2020 der Fall, weswegen vielleicht für viele Leute schon ein einzelnes Mückenaufkommen zur Zeit ziemlich dramatisch wirke. Im Gegensatz zu diesen Beobachtern kann Werner derzeit aber noch keine ungewöhnlichen Zustände in der Welt der Stechmücken erkennen.

Von Rüdiger Braun