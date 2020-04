Wachstumsschub für märkische Lieferdienste

Potsdam

„Im Moment haben wir hier wirklich keine Zeit“, sagt die Mitarbeiterin des Berliner Lieferdienstes „Märkische Kiste“ am Telefon. Im Hintergrund ist Betriebsamkeit zu hören. Man könne ja eine Mail schicken, die werde ganz bestimmt beantwortet. Ähnlich die Reaktionen bei den ehrenamtlichen Bio-Lieferanten von „etepetete“: Die Mail-Anfrage sei eingegangen „und wird von unserem Supportteam überprüft“, heißt es in einer automatischen Antwort. „Aufgrund des sehr hohen Nachrichtenaufkommens kann es hierbei derzeit zu Verzögerungen kommen. Wir bitten Dich daher um etwas Geduld.“

„Die Herren von den Abokisten sind derzeit wohl mehr als nachgefragt und haben in der Regel auch einen Aufnahmestopp“, teilt Michael Wimmer, Geschäftsführer der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) auf MAZ-Anfrage scherzhaft mit. Einen solchen Aufnahmestopp hatte bis vor zwei Wochen tatsächlich auch der Lieferdienst des Ökodorfs Brodowin in Chorin ( Barnim). Der Bereichsleiter der Abokiste, Rainer Herrmann, fiel beinahe aus allen Wolken, als er die Bestellungen vom 16. März checkte.

Anzeige

3000 Ökokisten an einem Tag

„Wir haben an diesem Tag 3000 Kisten gepackt“, sagt Herrmann. „Das war aber das absolute Maximum.“ Von da an nahm das Ökodorf Brodowin zunächst keine Neukunden mehr auf, sonst hätte es die Bestandskundschaft in Berlin und im Speckgürtelgebiet mit ihren rund 2500 Kisten pro Woche nicht mehr bedienen können. Trotz dieser Beschränkung wuchs der Lieferdienst.

Weitere MAZ+ Artikel

„Alles, was sie sonst im Markt kaufen, kauften sie jetzt auch bei uns“, sagt Hermann, „zum Beispiel Mehl, Zucker und Nudeln.“ Dagegen hätten die Spezialitäten des Ökodorfs, vor allem Obst und Gemüse, gar nicht so zugenommen. Trotzdem musste mit einem Male die doppelte Menge transportiert und in zwei Schichten gefahren werden. Herrmann führt den Zuwachs vor allem auch darauf zurück, dass viele Leute jetzt zu Hause kochen mussten, weil zum Beispiel Kantinen schlossen.

„Wir hatten Glück im Unglück“, sagt Herrmann. Mitarbeiter des Cafés wurden zum Beispiel angelernt und jetzt für den Lieferdienst eingesetzt. „Wir haben alle umgeschichtet, wir mussten niemanden entlassen und niemanden in Kurzarbeit schicken“, so Herrmann. Insgesamt neun Mitarbeiter, die sonst zum Beispiel in der Gastronomie der Firma tätig sind, arbeiteten jetzt in der Lieferung. Dass deren Wachstum die Verluste in der Bewirtung sogar mehr als wett machen könnte, schließt Herrmann nicht einmal aus, hält es aber letztlich für unwahrscheinlich.

Andererseits kann sich Herrmann gut vorstellen, dass Brodowin durch die Krise dauerhaft einige Neukunden für seinen Lieferservice gewonnen hat. „Allerdings wird die Bestellsumme pro Kunde mit Sicherheit wieder runtergehen“, sagt Herrmann. Ob Brodowin unterm Strich ein Krisengewinnler sei, sei damit ernsthaft zu bezweifeln.

„Wir sind durch die Krise gewachsen“

Optimistischer ist da Kirsten Sattler, Geschäftsführerin des Bio-Lieferservices „ Landkorb“ mit Sitz in der Gemeinde Temnitztal ( Ostprignitz-Ruppin). „Wir sind durch die Krise gewachsen“, sagt sie, Das sei schon gleich zu Anfang der Krise geschehen, als die rund 11000 Stammabonnementen wie andere Verbraucher auch plötzlich einen Heißhunger auf Nudeln und Mehl entwickelten und gar nicht genug Klopapier haben konnten. „Es war schon eine Art Hamstern“, sagt Sattler.

Um bis zu einem Viertel nahmen die Bestellungen zu, so dass der Service mit seinen elf Transportern, die vor allem Berlin, aber auch Orte im Nordwesten Brandenburgs ansteuern, gar nicht mehr nachkamen. „ Landkorb“ liefert seit März deshalb nur noch alle vierzehn Tage und nicht mehr wöchentlich. „Durch diese Kapazitäten war es uns auch möglich, neue Abonnementen aufzunehmen“, sagt Sattler. Rund 2500 seien seit Beginn der Krise hinzugekommen. Die nehmen das Angebot dankbar an, weil es kaum noch Lieferdienste gibt, die Neulinge aufnehmen. Gerade Menschen, in deren Haushalt zum Beispiel Ältere lebten, hätten aber Angst in den Supermarkt zu gehen und seien auf Lieferungen angewiesen.

Schwierigkeiten mit bestimmten Produkten habe es nur am Anfang gegeben, mit Frischekost gebe es derzeit keine Probleme. Selbst grüne Spargel aus Spanien habe der Landkorb im Angebot. „Aber wir sind ja auch erst am Anfang der Ernte“, sagt Sattler. „Man muss sehen, wie sich das entwickelt.“ Sattler glaubt aber nicht, dass die durchschnittlich recht kleinen Ökohöfe in Ernteschwierigkeiten kommen könnten wie die großen konventionellen Landwirte.

In der Gesundheitskrise denkt man ökologischer

400 bis 1000 Kisten mit Kohlrabi, Milch, Kartoffeln und vielem anderen mehr würden jetzt täglich vom „ Landkorb“ ausgefahren. Rund 20 Mitarbeiter seien zusätzlich eingestellt worden, neben aushelfenden Schülern durchaus auch dauerhafte Mitarbeiter, die man nach wie vor suche. „Wir arbeiten daran, Schritt für Schritt wieder wöchentlich zu liefern“, sagt Sattler. Sie geht davon aus, dass die Nachfrage beim „ Landkorb“ auch nach der Krise höher bleibe als vorher.

Für Markus Fadl, dem Sprecher von Naturland, einem internationalen Verband für ökologischen Landbau, ist der Run auf die Ökoprodukte kein Zufall. Schließlich sei Corona eine Gesundheitskrise. „Grundsätzlich denken die Leute darüber nach, was sie dem Körper geben. Damit rückt biologischer Anbau in den Fokus“, sagt Fadl.

Fadl würde aber die Lieferdienste nicht als Gewinner der Krise bezeichnen. Es gebe genügend, deren Hauptabnehmer zum Beispiel Kantinen seien. „Die stehen jetzt ganz schlecht da.“ Außerdem lebten gerade die Ökohöfe oftmals auch vom Tourismus. Der breche jetzt weg. „Das eine Standbein wird stärker, das andere schwächer.“ Keine Frage sei aber, dass die Direktvermarktung ökologisch angebauter Lebensmittel derzeit deutschlandweit einen Schub erlebe. Auch Bekannte in München, „die sonst noch nie eine Kiste bestellt haben“ hätten in der Coronakrise die Vorzüge des Lieferdienstes für sich entdeckt.

Von Rüdiger Braun