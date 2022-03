Potsdam

Die Opposition im Landtag fordert von der Landesregierung eine stärkere Bündelung der Kräfte im Umgang mit ukrainischen Kriegsvertriebenen. Die Linken-Innenexpertin Andrea Johlige warf Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in einer Aktuellen Stunde des Landtags am Mittwoch vor, er sei in der Krise „nicht zu sehen und zu hören“. Die Staatskanzlei in Potsdam müsse die Fäden in die Hand nehmen. „Es geht nicht, dass wieder alle Ministerien vor sich hin wurschteln, nicht voneinander wissen, die Verantwortung wahlweise hin und her schieben oder auf Bund und Kommunen abwälzen“, so Johlige weiter.

Der Ministerpräsident rechne selbst mit 40.000 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die in Brandenburg bleiben könnten – jetzt gelte es die Vorkehrungen zu treffen, dass die Menschen schnell Anschluss fänden. Johlige forderte eine schnelle Anerkennung von Berufsabschlüssen, Arbeitsangebote, Kitaplätze für die Familien und Studienmöglichkeiten für geflohene Studierende – auch für solche aus Drittstaaten. Man wisse aus der Krise von 2015, was nun zu tun sei.

Mehr Unterstützung vom Bund gefordert

Vom Bund müsse mehr Unterstützung für die Länder kommen, forderten der CDU-Fraktions-Chef Jan Redmann und sein SPD-Kollege Daniel Keller. Redmann äußerte die Erwartung, dass der Krieg gegen die Ukraine sich über Wochen und Monate hinziehen werde und eventuell in einen sogenannten eingefrorenen Konflikt münden könnte – verbunden mit einer lang anhaltenden Periode der Unsicherheit. Deshalb müssten den Geflüchteten jetzt Jobangebote gemacht werden. „Die Menschen wollen uns nicht zur Last fallen, wollen anpacken - wir sollten ihnen dabei helfen, ihre Qualifikationen anerkennen“, so Redmann.

Für die Freien Wähler verlangte der Abgeordnete Péter Vida, es müsse spätestens nach Ostern schulische Angebote für die Kinder der Geflüchteten geben. Außerdem müsste das Land stärker finanziell Privatleuten unter die Arme greifen, die Geflüchteten ein Obdach bieten. „Danken und stolz darauf sein“, sei nicht genug, so Vida.

Woidkes Rede – wenig Konkretes

Ministerpräsident Woidke dankte in seiner Rede den Bürgern des Landes für ihre große Hilfsbereitschaft gegenüber den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. „In Brandenburg kommen viele Menschen aus der Ukraine an. Verzweifelt, fahl und müde, Schrecken ins Gesicht gezeichnet“, sagte der Regierungschef. „Mein Dank gilt allen, die den Menschen Unterkunft und Versorgung geben. Mein Dank gilt aber auch all denen, die den Menschen in Not mit Trost und Herzenswärme gegenüberstehen.“

Konkreter wurde Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Sie kündigte an, dass ab sofort die Erstuntersuchung von Flüchtlingen aus der Ukraine in 26 Krankenhäusern des Landes vorgenommen werde – außerdem in Praxen niedergelassener Ärzte.

Nonnemacher: „Wir nehmen die Aufgabe an“

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz würden derzeit die wenigsten Vertriebenen beziehen wollen, sagte die Ministerin. Der weitaus größte Teil wolle sobald wie möglich ins eigene Land zurückzukehren, schilderte Nonnemacher ihre Erkenntnis aus vielen Gesprächen. „Wir können den Menschen keine neue Heimat sein, ihnen aber ein Zuhause bieten“, so Nonnemacher weiter. Sicherheit und das Gefühl, dass man sich um sie kümmere, seien das Wichtigste für die Geflüchteten. „Diesen Auftrag nehmen wir an“, sagte Nonnemacher.

Die AfD hingegen sieht angesichts der großen Zahl an Vertriebenen aus der Ukraine jetzt die Notwendigkeit, alle abgelehnten Asylbewerber aus Brandenburg abzuschieben. Dann sei wieder Platz in den staatlichen Unterkünften, so etwa die Abgeordnete Lena Kotré. Es brauche feste Grenzkontrollen, damit keine Nicht-Ukrainer ins Land kämen, so Kotré.

Die AfD: Moskautreu bis zuletzt

AfD-Fraktions-Chef Hans-Christoph Berndt verteidigte die Putin-freundliche Haltung seiner Partei in den vergangenen Jahren. Die anderen Parteien wollten, „dass wir uns im Staube wälzen, dass wir abschwören, was wir über Putin gedacht haben“, so Berndt – und verwies auf Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), der sich nach dem Angriff auf die Ukraine stark von Moskau distanziert hatte. Dergleichen werde die Partei aber nicht tun.

Stattdessen kritisierte Berndt das Verbot der kremltreuen staatlichen Nachrichtenkanäle RT und Sputnik in der EU. CDU-Fraktionschef Redmann hielt der AfD daraufhin vor, sie setze sich nicht kritisch mit ihrer eigenen Haltung zum Machthaber in Moskau auseinander. Die Partei habe sich „zum Bückling Putins degradieren lassen“, Parteimitglieder seien immer wieder in dessen Reich gereist, teils auch in die besetzten Gebiete.

Von Ulrich Wangemann