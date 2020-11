Potsdam

Der Streit um das Paritätsgesetz in Brandenburg geht in die nächste Runde und beschäftigt nun das Bundesverfassungsgericht. Anfang der Woche legte eine Gruppe aus Politik und Zivilgesellschaft Beschwerde gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts Brandenburg ein. Das Gericht hatte im Oktober 2020 entscheiden, das Paritätsgesetz sei verfassungswidrig. Gegen dieses Urteil gehen die Beschwerdeführer nun an.

Eine der Beschwerdeführerinnen ist Sylvia Lehmann, die bis 2019 für die SPD im Landtag saß und jetzt im Bundestag sitzt. Sie habe sofort einer Beschwerde zugestimmt, sagt Lehmann gegenüber der MAZ. „Wir können nicht auf halbem Wege stehen bleiben.“

SPD , Grüne, Linke und CDU schließen sich Klage nicht an

Wer die anderen Beschwerdeführer sind, ist unklar. Aus der Landtagsfraktion der CDU und der Linken heißt es, keiner der Abgeordneten gehöre zu den Beschwerdeführern. Man halte am Ziel der Parität fest, heißt es aus den Fraktionen der SPD und der Grünen. Der Beschwerde wolle man sich aber nicht anschließen.

Rechtliche Vertreterin ist die Rechtsprofessorin und Juristin Silke Ruth Laskowski, die auch das gescheiterte Paritätsgesetz aus Thüringen bereits vor das Bundesverfassungsgericht gebracht hat.

„Urteile dürfen so nicht in der Welt bleiben“

„Diese Urteile dürfen so nicht in der Welt bleiben“, begründet Laskowski den erneuten Gang vor Gericht. In der Entscheidung des Verfassungsgerichts Brandenburg sieht Laskowski eine Verletzung des Grundgesetzes auf Chancengleichheit.

„Nur wenn Frauen die gleichen Chance haben, nominiert zu werden wie ihre männlichen Kollegen, können sie auch in die Parlamente ziehen“, sagte sie. Dies sei aber nicht der Fall, da die gegebenen Strukturen Männer noch immer begünstigen würden. „Das führt zu politischen Entscheidungen, in denen die Perspektive von Frauen übergangen wird“, so Laskowski.

Das Paritätsgesetz verpflichtet Parteien dazu, ihre Kandidatenlisten bei Landtagswahlen mit abwechselnd gleich vielen Frauen und Männern zu besetzen. Brandenburg war das erste Bundesland mit einem solchen Gesetz. AfD und NPD hatten dagegen geklagt.

Von Gesa Steeger