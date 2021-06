Potsdam

In Brandenburg will die Polizei verstärkt gegen mögliche extremistische Tendenzen in den eigenen Reihen vorgehen. Dazu wurde beim Polizeipräsidium ein neuer Extremismus-Beauftragter eingesetzt, teilte Polizeipräsident Olivier Stepien am Mittwoch mit. Dieser soll Ansprechpartner für Extremismus, Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sein. Stepien betonte, auch wenn es sich um Einzelfälle in der Polizei und nicht um ein strukturelles Problem handele, sei jeder Vorfall einer zu viel.

Mit der neuen Aufgabe wurde der 52-jährige Polizeidirektor Andreas Wimmer betraut. Er war zuletzt Leiter des Direktionsstabs in der Polizeidirektion West. Er ist seit 34 Jahren im Polizeidienst in verschiedenen Funktionen tätig.

Wimmer sagte, er sehe seine Aufgabe auch darin, mögliche Ängste vor Extremisten in der Polizei zu nehmen und Vorbehalte abzubauen. Vorwürfe gegen die Polizei sollten frühzeitig überprüft und aufgeklärt werden.

Fünf Disziplinarverfahren gegen Polizisten noch anhängig

In der Vergangenheit gab es einige Vorfälle rechtsextremer Tendenzen in der Polizei. So haben in Cottbus neun Bereitschaftspolizisten vor einem rechts-motivierten Graffito für ein Foto posiert. Es enthielt den Slogan „Stoppt Ende Gelände“, später wurde der Schriftzug übermalt und „DC“ – für Defend Cottbus, ein Verein der rechten Szene.

Laut Polizeisprecher Herbst sind derzeit fünf Disziplinarverfahren gegen Beamte der Polizei anhängig.

Von Igor Göldner