Brandenburgs Polizei testet Elektro-Taser: So viel Volt jagen die Waffen durch den Körper

Potsdam

In der jüngeren Geschichte der Polizei gibt es eine traumatische Szene: Am 28. Juni 2013 erschießt ein Berliner Polizist einen nackten Mann im Neptunbrunnen am Alexanderplatz. Beide standen im Brunnenbecken. Der 31-Jährige hatte ein Brotmesser in der Hand und war auf den Beamten zugegangen. Schnell stellt sich heraus: Der Erschossene war schizophren, hatte seine Medikamente nicht genommen, außerdem stand er wohl unter Drogeneinfluss. Dem Schützen hält man zugute, er habe in Notwehr gehandelt, als er dem Nackten in die Brust schoss. Die Angehörigen des Toten sind entsetzt. Schüsse auf kranke Menschen – es ist nicht der erste Fall dieser Art in Deutschland.

Könnte der Verwirrte aus dem Neptunbrunnen noch leben?

Was aber tun? Brandenburgs Polizei erprobt für solche und andere Fälle jetzt eine neue Waffe: Einen Elektroschocker, Fachbegriff „Taser“. Mit der Elektrodenpistole kann man Personen auf einige Meter Entfernung kurzzeitig mittels Stromstoß lähmen. Der Mann aus dem Neptunbrunnen wäre, hätten die Berliner Beamten einen Taser am Gürtel gehabt, unter Umständen noch am Leben.

27 Geräte hat das Potsdamer Innenministerium gekauft. Im südlichen Landkreis Elbe-Elster werden sie an Polizisten verteilt, außerdem erhält die Bereitschaftspolizei Cottbus einige Exemplare. Brandenburgs Spezialkräfte verfügen schon seit Jahren über einige Taser. Bewähren sich die Schocker in der am 1. März gestarteten einjährigen Versuchsphase, könnte das Land bald mehrere tausend Stück beschaffen. Die MAZ hat sich die neue Waffe genau angesehen und zwei Ausbilder in der Polizeihochschule in Oranienburg (Oberhavel) getroffen.

Noch eine Waffe am Beamten-Gürtel

Ein Klassenraum im Schießzentrum der Hochschule, Taktiktrainer Stefan Mertinatsch demonstriert, wie die Waffe am Gürtel platziert wird: Wenn die Pistole rechts hängt, muss der Taser nach links. „Damit es in einer Stresssituation nicht zu Verwechslungen kommt: Ich schaue ja meinem Gegenüber ins Gesicht.“

Ein Taser sieht etwas aus wie eine Heißklebepistole. Quelle: Julian Stähle

Der Taser hat ein gelbes Kunststoffgehäuse mit Abzug und Taschenlampenfunktion und verströmt den Charme einer Heißklebepistole aus dem Baumarkt. Vorn ist der Apparat hohl, dort hinein drückt man die Kartuschen mit den vier Elektroden – wie Druckerpatronen. Zwei Schuss hat der Taser. Wohin der Beamte zielen muss, zeigen zwei Laser-Punkte an, die auf dem Körper der Zielperson tanzen. Nur wenn die Elektroden einigermaßen weit voneinander entfernt in den Körper des Opfers schlagen, kann der Stromfluss genug Muskeln lähmen.

Schüsse in die Herzgegend sind verboten

Ausbilder Mertinatsch nimmt einen Filz-Kameraden ins Laservisier, der auf eine Stellwand geheftet ist. Laut warnt der Ausbilder mehrfach (der Filzmann schweigt hartnäckig) und drückt dann ab. Mit einem mittellauten Knall entlädt sich die Schockpistole, Volltreffer in Oberschenkel und Bauch. Schulbuchmäßig hat der Ausbilder die verbotenen Zonen ausgespart: Kopf, Herzgegend und Geschlecht. Wer sich je an einem Weidezaun erleichtert hat, begreift diese Vorsichtsmaßnahme unmittelbar.

Auf diese Distanz trifft der Schütze relativ sicher. Quelle: Julian Stähle

Die Elektroden gleichen tatsächlich Angelhaken. Sie dringen knapp einen Zentimeter in die Haut ein und haken sich dort fest. Durch feine Drähte fließen dann bis zu 50.000 Volt, allerdings bei extrem niedriger Stromstärke. Jeans und Blazer durchschlagen die Pfeilspitzen leicht, bei Leder- und dicken Daunenjacken kann es Probleme geben. Geben die Elektroden ihren Strom ins Kleidungsgewebe ab, kann das trotzdem noch reichen, um den Getroffenen aus der Fassung zu bringen.

Eine Blackbox zeichnet alle Einsätze auf

Der Akku ist mit einer Blackbox verbunden, Mertinatsch nennt es den „Flugschreiber des Geräts“. „Sobald die Waffe entsichert ist, wird jeder Knopfdruck gespeichert.“ Einfach mal Stromstöße austeilen – das soll unmöglich sein. Im Einsatzprotokoll würde solche Willkür auffliegen. Tatsächlich ist weltweit eines der Hauptargumente gegen die Anschaffung von Tasern jenes: Die Geräte würden „weiße Folter“ ermöglichen, also kaum nachweisbare Tortur. Denn mehr als ein Muskelkater und zwei kleine Einstichstellen bleiben nach einem Einsatz bei dem Getroffenen nicht als direkte Folge.

Die eigentliche Gefahr beim Taser-Einsatz sind gar nicht die direkten Folge, vielmehr Stürze. Wer vom Schlag getroffen zu Boden geht, sollte nicht an einem Abgrund stehen oder rennen. Sonst droht Genickbruch. Sicherheitshalber soll für Einsätze in Brandenburg gelten: Jeder Getroffene wird danach ambulant medizinisch betreut. Die Wunden, wo die Widerhaken in die Haut eingedrungen sind, werden dann desinfiziert. „Wir reden hier von den oberen Hautschichten, von Fettschichten“, sagt Lehrtrainer Marcel Engel.

Wenn Reizgas nicht wirkt

Hauptfrage in der Erprobungsphase wird der Klärung der Frage sein: Für welche Einsätze ist der Taser überhaupt geeignet? Bei Messerangriffen aus der Nähe dürften Polizisten auch künftig eher zur Pistole greifen. „Dieses Gerät soll nicht die Schusswaffe ersetzen“, sagt Trainer Engel. „In dynamischen Lagen gibt es Grenzen, ganz klar.“ Einsatzszenarien sehen die Ausbilder etwa bei häuslicher Gewalt, wenn die Beamten in Wohnungen einen Gewalttäter ruhigstellen wollen. Denn die Polizei hat ein Problem in geschlossenen Räumen: Die Beamten bekommen ihr eigenes Pfefferspray in die Augen. Menschen unter Drogen- und Alkoholeinfluss reagieren außerdem manchmal nicht auf Reizspray. Bei Konfrontationen mit körperlich überlegenen Kampfsportlern könnten Taser ebenfalls nützlich werden.

Wie die Wespe auf dem Pflaumenkuchen

Die Strompistole hat neben der Schussfunktion nicht zuletzt eine abschreckende Wirkung. Per Knopfdruck kann der Beamte an der Mündung einen Lichtbogen von 1500 bis 2600 Volt erzeugen – ein ziemlich lautes, einschüchterndes Brizzeln, vergleichbar mit jenen Apparaten, mit denen Bäcker im Sommer Wespen vom Pflaumenkuchen fernhalten. Nur in ultra-stark. In 70 Prozent der Fälle reiche diese Androhung, sagen die Ausbilder mit Verweis auf Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz.

Bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wartet man den Feldversuch mit Spannung ab. Unter den Beamten herrsche kein einheitliches Meinungsbild, sagt Gewerkschaftschef Andreas Schuster. Positiv werde gesehen, dass die Beamten unterhalb der Pistole eine wirkungsvolle Distanzwaffe an die Hand bekämen.

Ganz schön viel Gebaumel

Jedoch tragen Brandenburger Polizisten schon jetzt ein erstaunliches Arsenal an ihren Uniformgürteln mit sich herum: Pistole, Ersatzmagazin, Taschenlampe, Schlagstock, Pfefferspray, Handschellen und manche auch ein Kit zum Stillen blutender Wunden. Mit einem weiteren sperrigen Gerät an der Koppel werde es „noch schwieriger, zum Beispiel einen flüchtenden Täter zu verfolgen“, sagt Schuster. Schlanke Beamte mit kurzen Gürten finden zudem kaum noch Platz für das Taser-Holster. Kräftigere Beamte passen bei all dem Gebaumel am Gürtel kaum noch in die Sitze ihrer Streifenwagen.

Außerdem sei die Finanzierung der Taser-Einführung für die geschätzten 4000 Beamten, die regelmäßig auf den Straßen unterwegs sind, noch offen, gibt Schuster zu bedenken. Ein Elektroschocker koste mehrere hundert Euro, jeder Schuss aus der Kartusche – und sei es für Übungszwecke – sei ebenfalls kostspielig. Angesichts von bevorstehenden Einschnitten in die Budgets der Ministerien als Folge der Corona-Krise sei die Einführung einer neuen Waffe jedenfalls keineswegs garantiert, sagt Schuster.

Von Ulrich Wangemann