Brandenburgs Polizei verdoppelt Anzahl ihrer Superblitzer

Potsdam

Brandenburgs Polizei wird in Kürze die Zahl ihrer modernsten Radarfallen verdoppeln. Das kündigte die Leiterin der Verkehrspolizei im Potsdamer Polizeipräsidium, Ute Döpke, im MAZ-Gespräch an. „Wir werden wahrscheinlich bis Jahresende vier weitere Trailer bekommen“, so Döpke. Bislang sind landesweit vier der futuristisch anmutenden Geschwindigkeitsmessgeräte im Einsatz. Jede Polizeidirektion soll künftig über zwei der sogenannten Trailer verfügen. Das wären dann acht insgesamt. Die ersten gingen vor knapp fünf Jahren in Betrieb.

Tagelang automatisch in Betrieb am Straßenrand

Die Superblitzer sind batteriegetrieben und mit einem Alarmsystem gesichert. Sie werden am Straßenrand abgestellt und „können relativ autark über einen längeren Zeitpunkt arbeiten“, wie Döpke sagte. Der Vorteil aus Sicht der Polizei: Sie muss kein Aufsichtspersonal abstellen, um den Betrieb der Anlagen zu überwachen. Tatsächlich stehen die Anhänger oft tagelang an einer Stelle, bis sie dann umgesetzt werden.

Neue Technik kommt fast zeitgleich zu neuem Bußgeldkatalog

Die Technikoffensive fällt zeitlich fast zusammen mit dem Inkrafttreten des neuen bundesweiten Bußgeldkatalogs am 10. November. Im Zuge dieser Neufassung steigen die Bußgeldbeträge für zu schnelles Fahren deutlich an.

Raserei ist die häufigste Todesursache im märkischen Straßenverkehr. 2020 kamen 64 Menschen in Brandenburg wegen zu hoher Geschwindigkeit ums Leben, 2097 Verkehrsteilnehmer wurden verletzt. Bei den Unfalltoten, die Opfer von Raserei wurden, verzeichnete die Polizei im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um ein Drittel. Auf den märkischen Autobahnen starben 2020 bei solchen Unfällen 21 Menschen, im Jahr 2019 waren es neun.

Von Ulrich Wangemann