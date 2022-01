Potsdam

Nach dem Tod des Musikers Boris „Yellow“ Pfeiffer (53) am Rande eines Corona-„Spaziergangs“ in Wandlitz am Montagabend nimmt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ihre beteiligten Bereitschaftspolizisten gegen Vorwürfe aus dem Querdenker-Milieu in Schutz. „Die Kollegen haben sich nichts vorzuwerfen, es ist einfach ein unglücklicher Umstand“, sagte die designierte GdP-Landesvorsitzende Anita Kirsten.

Der Demonstrant – langjähriges Mitglied der aus den Charts bekannten Mittelalter-Metal-Band „In Extremo“ sei zweimal mit Beamten in Konflikt geraten, sagte Kirsten. Zunächst habe er eine Polizeikette durchbrechen wollen und sei „zurück in die Menge geschoben worden“, sagte Kirsten. Danach sei der Musiker erneut auf eine Polizeikette zugelaufen, um diese zu durchbrechen. Daraufhin hätten ihn „die Kollegen wiedererkannt und sich entschieden, seine Personalien aufzunehmen. Es handelt sich ja um Widerstand gegen Vollzugsbeamte – ein ganz normaler Ablauf“, sagte Kirsten.

Gegner der Corona-Eindämmungspolitik werfen der Polizei vor allem auf dem Netzwerk Telegram mehr oder weniger direkt vor, sie trüge eine Mitschuld am Tod des Dudelsackspielers. Zunächst kursierten nach Bekanntwerden des Todesfalls Videoschnipsel, auf denen zu sehen war, wie ein Mann von Beamten weggestoßen wurde – die Aufnahmen stammten aber gar nicht aus Wandlitz, wie sich herausstellte.

Medizinische Hilfe war sofort zur Stelle

In Wandlitz sei der Musiker nach der Feststellung seiner Personalien „auf dem Weg zum Auto zusammengebrochen“, äußerte Kirsten weiter. „Ob der Mann selbst Krankheitsprobleme hatte, ist Teil der Ermittlungen – keiner weiß, in welchem Gesundheitszustand der Mann auf der Demonstration war.“ Jedenfalls sei medizinische Hilfe sofort zur Stelle gewesen. Zwei Sanitäter hätten versucht, den Mann zu reanimieren, so Kirsten weiter. „Diese Kollegen waren innerhalb von kürzester Zeit bei dem Zusammengebrochenen, denn mit der Bereitschaftspolizei sind immer gut trainierte Rettungssanitäter im Einsatz.“ Allerdings sei dem Kollabierten nicht mehr zu helfen gewesen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat nun ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache eröffnet. Die Leiche des zweifachen Vaters, der auf dem Land im Kreis Barnim lebte, soll obduziert werden.

Extra-Stress auf unangemeldeten Demonstrationen

Die designierte GdP-Vorsitzende Kirsten hob hervor, dass gerade unangemeldete Demonstrationen die Polizei vor erhebliche Herausforderungen stellen. „Allein am Montag hatten wir 99 Versammlungen im Land, mehr als 1300 Polizisten waren im Einsatz – mehr als die Hälfte der Versammlungen war nicht angemeldet“, sagte die Gewerkschafterin.

Aufgabe der Beamten sei es, die Demonstration zu schützen und darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten würden. „Bei unangemeldeten Versammlungen muss man einen Versammlungsleiter suchen. Findet man keinen Ansprechpartner, kann man die Versammlung auflösen, wenn Auflagen nicht erfüllt werden. Das führt zu Aggressionen – bei den angemeldeten Demonstrationen ist das seltener der Fall“, so Kirsten.

Das bewusste Abhalten von spontanen Kleinkundgebungen gehört nach Einschätzung der maßgeblichen Experten zu einer bewussten Strategie von Querdenkern. Sie setzen statt auf große zentrale Kundgebungen auf dezentrale Treffen, die über Messengerdienste wie Telegram organisiert werden.

Von Ulrich Wangemann