„Das Leben ist brutaler als im Krimi“

Hans-Jürgen Mörke hat als Polizeipräsident viele Neuerungen angeschoben – jetzt geht er in den Ruhestand und zieht Resümee.

Welche TV-Sendungen, in denen die Polizei vorkommt, schauen Sie sich gern an?

Ich schaue grundsätzlich keine Krimis, weil die nichts mit der Realität zu tun haben. Bei Tötungsdelikten im Fernsehen managen zwei, drei Kollegen den Laden. Bei uns sitzen an solchen Fällen am Anfang 30 bis 40 Leute. Das Leben selbst ist viel härter und brutaler als im Krimi.

Welcher Fall in Ihrer 44-jährigen Karriere als Polizist hat Sie am meisten schockiert?

Im asozialen Milieu haben wir Ende der 90er-Jahre eine völlig zerstückelte Leiche in einer Wohnung gefunden – beziehungsweise Teile davon. Die Bewohner schliefen offenbar ungestört in der Wohnung.

Welcher Fall war Ihr schwerster?

Die Schlapphutbande. Diesen Einsatz habe ich Mitte der 2000er Jahre über anderthalb Jahre geführt, bis wir die Sache aufgeklärt hatten. Es war ein deutsch-polnisches Joint Venture, das mehr als 50 Banküberfälle beging. Die Täter machten rigoros von der Schusswaffe Gebrauch. Einem Mann nahmen die Täter das Auto weg. Als er hinterher lief, erlitt er mehrere Kopfschüsse, als Invalide hat er überlebt. Als polnische Spezialeinheiten den letzten Täter festnahmen, lagen in jedem Fenster eine Handgranate und eine Waffe – er war auf alles vorbereitet.

SEK in Potsdam –Mörke ließ die Beamten besser ausstatten. Quelle: Julian Stähle

Manche Leute beklagen, man sei heute nicht mehr sicher auf der Straße – trifft das zu?

In den 90er-Jahren gab es mehr als 60 Prozent mehr Eigentumsstraftaten als heute. Aber die Leute haben es hingenommen. Man hat einmal in Oranienburg Einwohner befragt, wo sie sich am unsichersten fühlen. Im Stadtpark, haben sie gesagt. Im Stadtpark ist aber in den Jahren, als ich dort Schutzbereichsleiter war, nicht eine Straftat passiert. Am Bahnhof boomte die Kriminalität – aber dort fühlten sich die Leute sicher. Das Sicherheitsgefühl ist eben oft subjektiv. Insgesamt ist die Kriminalität in Brandenburg rückläufig.

Von der Pike auf Polizist Aus Bützow ( Mecklenburg-Vorpommern) gebürtig, war Hans-Jürgen Mörke ab 1970 bei der Volkspolizei der DDR. Ende der 1980er Jahre leitete er das Volkspolizeikreisamt in Nauen. 1991 übernahm er die Leitung des Schutzbereichs Oberhavel der Polizei Brandenburg. 44 Jahreverbrachte Mörke im Polizeidienst, seit 2015 als Polizeipräsident in Potsdam. Am Mittwoch wurde er feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Familienvater Mörke, dem nach Querelen um geschönte Statistiken und holprige Ermittlungen im Fall „Maskenmann“ die Führung des Präsidiums übertragen wurde, brachte Ruhe in die Polizei. Mörke habe sich „über Behörden- und Ländergrenzen hinweg großen Respekt erworben“, sagte Innenminister Michael Stübgen ( CDU) am Mittwoch in seiner Rede.

Sie werten seit einigen Jahren bestimmte Kriminalitätsfelder auch nach Herkunft der Tatverdächtigen aus. Mit welchem Ergebnis?

Wir erfassen tatsächlich seit 2015 diesen Kriminalitätsbereich gesondert. Natürlich wächst bei steigender Migration auch die Zahl der Straftaten, die durch Migranten verübt werden. Das stagniert aber seit dem ersten Jahr. Bei den Sexualdelikten etwa ist in den letzten drei Jahren keine Steigerung festzustellen. Weit über 90 Prozent der Straftäter bei Vergewaltigungen sind Deutsche. Statistik ist immer Interpretierungsfrage: Wir hatten zum Beispiel Strafrechtsveränderungen im Rahmen der Me-Too-Debatte: Sexuelle Belästigung wie Po-Grabschen wurde früher nur als Beleidigung gewertet, im dritten Jahr nun werden solche Taten als Straftaten registriert. Auch daher verzeichnen wir deutliche Anstiege. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich mehr Taten gibt – oder ob die Anzeige-Bereitschaft einfach gestiegen ist. Probleme mit Zuwanderern haben wir bei Körperverletzungen mit Zuwanderern - jedoch vor allem in Asylbewerberheimen.

Was hat Sie veranlasst, die Herkunft mit anzugeben?

Nach der Silvesternacht von Köln habe ich die Festlegung getroffen, dass wir grundsätzlich angeben, ob jemand asylsuchend oder deutsch oder etwas anderes ist, wenn dem nicht triftige Gründe entgegenstehen. Wir benennen die Herkunft nicht, um jemanden zu stigmatisieren, wir wollen uns aber nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen, etwas zu verschweigen. Wir sagen die Wahrheit.

Sie haben in Ihren fünf Jahren als Präsident die Brandenburger Polizei aufgerüstet – angesichts der Terrorbedrohung. Wie ist der Stand?

Wir sind in Sachen Ausstattung bundesweit mit führend. Wir bekamen nach den Anschlägen in Paris von Nachrichtendiensten die Information, dass die Islamisten Attentäter – und zwar im oberen zweistelligen Bereich - ausgebildet hatten, damit sie in Europa Anschläge begehen. Deshalb haben wir unsere Spezialeinheiten völlig neu ausgerüstet. Sie haben neue Titan-Helme bekommen, die Kalaschnikow-Beschuss aushalten, mit dem G36 ein Gewehr, das auf ein paar hundert Meter adäquat mit Kalaschnikow-Feuer mithalten kann. Weil wir ein Flächenland sind, hat jede Inspektion mindestens zwei Wagen mit dem MP7 und Schutzausrüstung an Bord. Das Präsidium besitzt das gepanzerte Fahrzeug vom Typ Survivor, das 1,4 Millionen Euro gekostet hat. Im Landeskriminalamt habe ich ein neues Dezernat aufgestellt zur Aufklärung und Bekämpfung von islamistischem Terrorismus. Durch diese Arbeit ist ein Mann, der im Auftrag des IS nach Deutschland geschickt und dann in Bad Belzig verhaftet wurde, zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Wie weit ist der Einsatz von Drohnen?

Wir haben jetzt das erste flugzeugähnliche Drohnenmodell – nicht mehr die Helikoptervariante. Wir testen das gerade. Wir sind außerdem eines der wenigen Bundesländer, die eine Drohne vom Himmel holen können.

Viel wird über den angeblich abnehmenden Respekt gegenüber Polizisten und sogar über Angriffe auf Vollzugsbeamte berichtet. Trifft die Wahrnehmung zu?

Die Widerstandshandlungen nehmen deutlich zu. Das hat mit dem Werteverfall im öffentlichen Leben zu tun. Feuerwehrleute und Rettungssanitäter werden angegangen, weil Leute mit ihrem Auto nicht durchkommen. Wir haben auch ein Drogenproblem – und unter dem Einfluss dieser Mittel verhalten sich die Leute aggressiv. In den vergangenen drei Jahren haben wir pro Jahr mehrere tausend Straftaten mehr festgestellt als in den Vorjahren. Brandenburg hatte lange Jahre ein niedrigeres Niveau bei Drogenfällen als andere Länder. Das ist vorbei.

Wie weit sind Sie in der Bekämpfung von Cybercrime?

Wir müssen mit der Technik mithalten. Das ist die eine Herausforderung. Bei Internetwährungen etwa sind wir mit vorn. Das hat uns derDHL-Erpresser eingebracht. In dem Fall ermitteln wir weiter. Wir hätten ihn längst gehabt, sagen unsere Ermittler. Aber der Datenschutz fällt uns manchmal auf die Füße. Die Löschfristen sind kurz. Das FBI sagt etwa, es könne ohne Probleme Informationen liefern – es läuft ja alles über Server in den USA. Nur: Solche Informationen dürfen wir nicht verwenden in einem Strafprozess. Ich beklage mich nicht. Nur wenn man die Datenschutzstandards so streng fasst, darf man sich auf der anderen Seite nicht wundern, warum die Ermittlungen auf der anderen Seite nicht weiter sind.

War die Polizeireform ab 2011 ein Fehler?

Ja, sie war nicht effizient, der Personalabbau war nicht gut. Alles andere wäre unehrlich. Das Polizeipräsidium hat heute 1000 Mitarbeiter weniger als 2011 vor der Polizeireform. Die gleiche Anzahl Funkwagen sollte laut Reformvorgaben rollen, obwohl im Wach- und Wechseldienst 450 Stellen gestrichen wurden. Das war natürlich eine Illusion. Man muss die Dinge aber immer in ihrer Zeit sehen. Das Land finanzierte sich damals zu 49 Prozent selbst, heute haben wir finanzielle Überschüsse. Es war klar: Von der EU würden nicht mehr viele Mittel fließen, außerdem war die Zukunft des Länderfinanzhaushalts ungewiss. Geld zu leihen war auch teuer: Die Zinsen lagen bei 4,5 Prozent. Es gibt aber Dinge, die trotz allem besser klappen. Bei Blaulichteinsätzen sind die Kollegen im Schnitt in 16 Minuten im Einsatz – das waren mal wesentlich mehr.

Von Ulrich Wangemann