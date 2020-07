Potsdam

Als oberster Polizist im Land ist Oliver Stepien (54) seit drei Monaten im Amt. Im Interview erklärt er, wie er die Polizei gegen rechte Umtriebe schützen will.

Sie sind als Berliner in Brandenburg leicht reserviert aufgenommen worden – die mächtige Gewerkschaft der Polizei etwa äußerte, sie hätte sich einen Brandenburger an der Spitze des Präsidiums gewünscht. Wie war sonst der Empfang?

Was Sie zitieren, habe ich in der Zeitung gelesen. Ich weiß, dass es dabei nicht um mich als Mensch geht. Wäre ein anderer aus Berlin gekommen, wäre das gleiche Argument geäußert worden. Ich nehme das nicht persönlich. Tatsächlich bin ich gut aufgenommen worden, arbeite auch eng und vertrauensvoll mit meinem Stellvertreter zusammen.

Der ja selbst Polizeipräsident werden wollte…

Jedenfalls ist es in meinen Augen kein zielführender Weg, Landesgrenzen zu betonen, wenn man gleichzeitig über die Euro-Region Berlin-Brandenburg spricht – das ist ein Raum. Man hat es gerade gesehen, als Angehörige der Polizei Brandenburg einen mutmaßlichen Serien-Vergewaltiger in Potsdam festgenommen haben, der zuvor auch in Berlin weitere Taten verübt haben soll. Ein toller Erfolg übrigens, für den ich mich bei allen Beteiligten nur bedanken kann und der mich auch etwas stolz macht.

Wie groß sind die kulturellen Unterschiede in der Polizeiarbeit zwischen Berlin und Brandenburg?

Die Polizisten beider Länder ticken nicht total anders, die Gemeinsamkeiten überwiegen die Unterschiede. Dennoch: In einer großen Stadt habe ich beispielsweise rund um die Uhr Dienstkräfte zur Verfügung, die grundsätzlich sehr schnell zur Unterstützung herangezogen werden können. In Brandenburg dagegen können sie nicht sofort zur Stelle sein. Die Besatzung eines Einsatzwagens in Brandenburg weiß einfach: Es kann lange dauern, bis sie Unterstützung erhält.

Alle sprechen über Hessen, wo mutmaßlich Polizisten persönliche Daten von Politikern und einer Kabarettistin an Rechtsextremisten weiter gegeben haben – die erhielten darauf Drohmails. Haben auch in Brandenburg zu viele Beamte Zugriff auf solche sensiblen Daten?

Grundsätzlich würde ich das verneinen. Allerdings schauen wir uns derzeit sehr genau an, wer Zugriff auf welche Daten hat. Dies muss dienstlichen Notwendigkeiten geschuldet sein. Ich will nicht ausschließen, dass wir restriktiver vorgehen werden als bisher. Diese Prüfung haben wir in Ansätzen schon vor den aktuellen Entwicklungen in Hessen gestartet und werden das erforderlichenfalls auch noch weiter intensivieren. Wir hatten selbst Fälle im Land, bei denen es Anhaltspunkte für den Verdacht gab, dass Daten abgefragt wurden, nach meinem Kenntnisstand bislang aber ohne Hinweise auf die Ausspähung von Daten Dritter, die später bedroht wurden..

Es geht um zwei Beamte des Polizeipräsidiums, die Mitglieder im umstrittenen Verein Uniter waren, der vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Prüffall geführt wird – Uniter-Mitglieder haben Kontakte zu Rechtsextremisten, die „Feindeslisten“ führten. Wie weit ist die interne Untersuchung dieser Fälle?

Es gab Anhaltspunkte, die Prüfung ist aber nicht abgeschlossen. Da wir auch strafrechtliche Folgen nicht ausschließen, möchte ich mich zu den Prüfungen derzeit nicht äußern. In jedem Fall wurde diesen Beamten die Berechtigung zum Zugriff auf die Daten entzogen. Suspendiert sind die Beamten nicht.

Zur Person Oliver Stepien hat seine Polizeikarriere 1984 in West-Berlin begonnen, wo er im Stadtteil Moabit aufwuchs. Er bekämpfte Rauschgiftkriminalität, wurde später Abteilungsleiter beim Staatsschutz, der sich mit politischem Extremismus beschäftigt. Bis 2018 führte Stepien die Abteilung für Observation und andere Spezialkräfte bei der Berliner Polizei. Bis zu seiner Ernennung in Brandenburg war Stepien Ständiger Vertreter des Landeskriminalamts-Chefs in Berlin.

In der öffentlichen Debatte wird der Polizei oft ein Mentalitätsproblem, eine Offenheit nach rechts unterstellt. Trifft das zu?

Für die Brandenburger Polizei trifft das meiner Überzeugung nach nicht zu. Der Begriff Mentalitätsproblem hat etwas von Generalverdacht. Es geht aber aus meiner Sicht um Einzelfälle. Man muss natürlich immer prüfen: Wie viele Einzelfälle sind ein strukturelles Problem? Das kann man trefflich diskutieren. Ich gehe aber derzeit nicht von einem strukturellen Problem in der Polizei Brandenburg aus, aber wir schauen uns jeden Vorfall genau an und ziehen Konsequenzen. In Bad Belzig etwa wurde ein Betroffener polizeilicher Maßnahmen in unangemessener Weise gefilmt.

Dem Betrunkenen wurde in den Hintern getreten, das ist als Aufnahme dokumentiert.

Es war zumindest ein angedeuteter Tritt, mehr kann man aufgrund der schlechten Qualität der Aufnahmen nicht erkennen. Der Punkt ist: Beamte haben sich sichtlich amüsiert. Das ist völlig indiskutabel, deshalb sind die Beamten auch suspendiert worden, gegen sie laufen dienst- und strafrechtliche Ermittlungen.

In Cottbus haben neun Bereitschaftspolizisten vor einem rechts-motivierten Graffito für ein Foto posiert. Es enthielt den Slogan „Stoppt Ende Gelände“. Später wurde der Schriftzug übermalt und „DC“ – für Defend Cottbus – blieb stehen.

Die Disziplinarverfahren laufen zumindest in Teilen noch. Verheerend ist der Eindruck in der Öffentlichkeit, die Polizei sei nicht neutral. Der Slogan „DC“ für „Defend Cottbus“ wird in der rechten Szene verortet. Allerdings war nach meinem Kenntnisstand zum Zeitpunkt des von Ihnen genannten Fotos noch keine Veränderung des Schriftzuges mit dem genannten Ergebnis erfolgt. Aber wie gesagt, da sind wir disziplinarrechtlich noch nicht am Ende.

Gehen eher Menschen mit einem autoritär-hierarchischen Weltbild zur Polizei?

Das ist nicht mein Eindruck, auch bei den Anwärtern nicht. Die Polizei bietet einen breiten Ausschnitt der Gesellschaft. Menschen gehen zur Polizei, weil sie Lust haben, andere Menschen kennen zu lernen und etwas Interessantes zu tun. Wir haben als Arbeitgeber viel zu bieten von kriminalpolizeilichen Ermittlungen über Streifendienst, Spezialkräften, Hubschraubern, Bereitschaftspolizei, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Hundeführern. Der Beamtenstatus spielt auch eine Rolle. Ein Studium, während dessen Ende man solch ein Gehalt verdient, muss man erst einmal finden. Ich persönlich fand es gut, einen sicheren und gleichzeitig spannenden Beruf zu haben.

Sie waren in Berlin Leiter der Abteilung Spezialkräfte, also Einheiten wie SEK und Personenschutz, die in gefährlichen Situationen besonders auf Zusammenhalt angewiesen sind. Derzeit wird ja viel über Korpsgeist geredet – braucht eine solche Einheit den?

Nein. Denn als Korpsgeist definiere ich die negative Ausprägung von Gruppenzusammenhalt, welcher ja an sich durchaus erforderlich sein kann. Bestimmte Aufgaben kann man nur zusammen und im Vertrauen aufeinander erfüllen, dabei ist auch Gruppenidentität wichtig. Als Mitglied einer Spezialeinheit etwa, aber auch in sonstigen polizeilichen Einsatzsituationen muss ich mich darauf verlassen können, dass der Nebenmann mir den Rücken frei hält. Vertrauen braucht man, aber Korpsgeist bedeutet, dass man die Harmonie in der Gruppe über Recht und Gesetz stellt.

Innenminister Michael Stübgen ( CDU) hat einen Extremismus-Check für Beamte angekündigt. Wie soll der bei der Polizei aussehen?

Es geht nicht nur um die Polizei, sondern um bestimmte Bereiche des öffentlichen Dienstes insgesamt – wir entscheiden das auch nicht. Man kann da vieles diskutieren. Persönlich sehe ich es so: Wir Polizisten haben bestimmte Kompetenzen, die andere nicht haben. Wir dürfen bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen Menschen festnehmen, tragen Schusswaffen, wenden Zwang an. Deshalb müssen wir aushalten, dass man höhere Anforderungen an uns stellt – nicht zuletzt bei der Frage, ob wir hinreichend auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Ich bin aber überzeugt: Die Polizei hat nichts zu verbergen.

Was heißt das für Polizisten die AfD-Mitglieder sind – also einer Partei angehören, die vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall wegen rechtsextremer Tendenzen geführt wird?

Der Einzelfall zählt. Die Mitgliedschaft in einer als Verdachtsfall, möglicherweise in Zukunft als Beobachtungsfall geführten Partei kann im Einzelfall ein Indiz sein. Sie dürfte aber nach jetzigem Stand nicht per Se ausreichen, um im Ergebnis rechtssicher dienstrechtliche Konsequenzen auszulösen. Die Partei sitzt im Landtag. Geprüft werden müssen jeweils die konkreten Umstände des Einzelfalls. Wer nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, für den wird es allerdings sehr schwierig in der Polizei.

Innenminister Stübgen hat die geplante Aufstockung der Polizei auf Eis gelegt wegen der finanziellen Einbrüche durch Corona. Was heißt das für Ihre Institution?

Ich habe es so verstanden, dass die Zahl der Auszubildenden nicht reduziert wird – also 400 Absolventen pro Jahr bleiben. Und das ist die maximale Auslastung der Polizeifachhochschule. Daran würde sich nichts ändern. Im Moment müssen wir insofern nicht umplanen.

Frauen sind in der Polizei in Führungspositionen schwach vertreten. Wie wollen Sie das ändern?

Wir wollen unter anderem Frauen, die für Führungsaufgaben potenziell geeignet wären, befragen, was sie von der Bewerbung abhält. Haben wir die Hürden identifiziert, wollen wir sie möglichst beseitigen. Frauen in der Polizei machen derzeit ein gutes Viertel der Bediensteten aus, bei den mit Frauen besetzten Führungsposten liegen wir weit darunter. Idealerweise sollte der Anteil an den Führungspositionen dies abbilden. Frauen gehen mit Konflikt- und Führungssituationen möglicherweise anders um. Das kann der Polizei nur gut tun – die Mischung macht es. Und die stimmt noch nicht.

In Berlin waren unzureichend entlüftete Schieß-Hallen, in denen giftige Abgase standen, ein großes Problem. In Brandenburg läuft es auch nicht ganz reibungslos.

In Brandenburg hat es nach meiner Wahrnehmung nicht annähernd eine solche Dimension wie in Berlin. Eine Raumschießanlage in Frankfurt (Oder) ist wegen Problemen mit der Luftrückführung seit 2018 geschlossen. Zuständig für den Betrieb ist die Hochschule, wir nutzen die Halle lediglich. Sie fehlt im Ergebnis nicht, aber die Polizisten, die dort sonst ausgebildet würden, müssen jetzt weitere Wege fahren. Alle weiteren Schießanlagen sind nach meiner Kenntnis in Betrieb.

Die Amtszeit Ihres Vorgängers Hans-Jürgen Mörke war geprägt von einer Ausstattungsoffensive im Angesicht der terroristischen Bedrohung: Panzerfahrzeug, neue Maschinenpistolen und Schutzwesten sowie Wasserwerfer. Was ist auf diesem Gebiet geplant?

Wir sind teilweise noch in der Aus- und Fortbildung etwa an den neuen Maschinenpistolen und bei neuen taktischen Vorgehensweisen. Corona hat einiges verzögert. Was jetzt ansteht, ist ein möglicher Probelauf für Elektro-Distanzgeräte, die man landläufig als Taser bezeichnet. Eine Hundertschaft soll sie testen. Außerdem soll eine Polizeiinspektion Anfang 2021 probeweise mit den Geräten ausgestattet werden. Angehörige des Spezialeinsazkommandos haben sie bereits, doch da sind die Einsatzzahlen sehr gering – im unteren einstelligen Bereich. Die Body-Cam (Körper-Kamera – die Red.) ist ebenfalls Anfang 2021 für einen Probelauf in einer Inspektion vorgesehen.

Das umstrittene System zur Autokennzeichenerfassung („Kesy“), das Millionen Nummernschilder unbescholtener Bürger gespeichert hat, soll nach einem langen politischen Streit datenschutzmäßig entschärft werden. Es gibt aber Verzögerungen. Wie weit ist die Polizei?

Es wird wegen Corona Verzögerungen geben, die Kollegen sind aber im Gespräch mit der Datenschutzbeauftragten. Wir werden ihren Hinweisen Rechnung zu tragen. Die Software ist allerdings noch nicht fertig. Auch die Übergabe der Daten von den Polizeirechnern an die Staatsanwaltschaften ist nicht abgeschlossen – diese erhalten Festplatten mit Altbeständen, es sind aber noch nicht alle Festplatten bespielt. In jedem Fall wird es eine Trennung zwischen Fahndungs- und Aufzeichnungsmodus geben. Der Zugriff auf Daten ist bereits zeitlich begrenzt worden; die Anzahl der Zugriffsberechtigten wurde deutlich reduziert. Eine Arbeitsgruppe ist stetig damit beschäftigt, die datenschutzrechtlichen Vorgaben umzusetzen.

Der BER soll Ende Oktober ans Netz gehen. Damit kommt erheblich mehr Arbeit auf die Landespolizei zu. Sind Sie vorbereitet?

Es gibt jetzt schon eine Polizeiinspektion Flughafen. Zwar ist für die Sicherung des Flughafens und grenzpolizeiliche Dinge die Bundespolizei zuständig, wir aber für den großen Rest – und für die Gemeinde Schönefeld. Wenn vorm Flughafen ein Auto aufgebrochen wird, jemand einen Kratzer in den Lack macht, jemand verletzt wird, es Streit gibt oder ein Kind vermisst wird im Flughafenumfeld – all das wird der Brandenburger Polizei obliegen. Das gilt auch für die Absicherung von Staatsbesuchen. Im Moment umfasst die Inspektion gut 160 Dienstposten. Wir werden nach einer gewissen Zeit im Echtbetrieb schauen, ob das ausreicht. Wenn der BER voll läuft, ist das schon eine andere Dimension als jetzt.

Von Ulrich Wangemann