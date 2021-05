Potsdam

Die Landesregierung will Potsdam als Hauptsitz aller wichtigen Landesbehörden stärken. Weil aber zunehmend Platznot in den Verwaltungen herrscht, sind umfangreiche Erweiterungen, mehrere Neubauten und zahlreiche Behördenumzüge in der Stadt geplant. Das sieht das neue Standortkonzept zur Unterbringung von Landesbehörden vor, das am Dienstag im rot-schwarz-grünen Kabinett beschlossen werden soll und der MAZ vorliegt. Im Süden der Stadt sollen im Brunnenviertel zahlreiche Behörden neu angesiedelt und dafür Büroräume angemietet werden.

Der bisherige Standort in der Heinrich-Mann-Allee 103 wird – wie vorgesehen – zum Jahresende aufgegeben, nur wenige Teilflächen bleiben landeseigen. Auf das Areal zieht die Bundespolizei mit rund 2000 Beschäftigten. Dort wird auch den Sitz des Bundespolizeipräsidiums sein. Im Gegenzug müssen dortige Landesbehörden neu untergebracht werden.

Die Leitung der Landesforstverwaltung wird nach Eberswalde (Barnim) ziehen. Dazu wird ein Gebäude im Behördenzentrum Eberswalde hergerichtet. Den Umzug hatte bereits die rot-rote Vorgängerregierung 2019 beschlossen. Die Entscheidung wurde von der jetzigen Koalition übernommen. Offen ist der genaue Standort des Landeskompetenzzentrums Forst, das zum Landesbetrieb Forst gehört. Es ist derzeit auf dem Waldcampus der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde untergebracht. Es laufen Machbarkeitsstudien dazu.

Neues Behördenzentrum im Brunnenviertel in Potsdam

Mehrere Referate des Bildungsministeriums werden vorübergehend in der Potsdamer Steinstraße untergebracht und sollen später in das Brunnenviertel umziehen. Dort soll auch der Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) untergebracht werden – als Zwischenlösung. Noch keine Lösung konnte für die Unterbringung der Sozialen Dienste der Justiz gefunden werden..

Als Ziel wird angegeben, dass die Zwischenunterbringungen im Brunnenviertel nach Ablauf einer Festmietzeit aufgegeben werden können. Dann soll dort neu gebaut werden. Unter anderem sollen dort Teile des Landesbetriebs Landesvermessung und Geobasisinformation untergebracht werden. In einem weiteren Neubaukomplex sollen dort auch das Landesamt für Soziales und Versorgung und der Landesbetrieb Straßenwesen sitzen.

Dort sollen weitere Flächen angemietet werden, unter anderem für die Unterbringung der Abteilung Arbeit des Wirtschaftsministeriums sowie Einheiten des Zentraldienstes der Polizei und des Polizeipräsidiums.

Auf dem Gelände der Staatskanzlei in der Heinrich-Mann-Allee 107 soll wegen des Stellenzuwachses ein neuer Verwaltungsbau entstehen. Angebaut werden soll am Finanz- und Sozialministerium. Teile des Landesgesundheitsamtes sollen aus Wünsdorf nach Potsdam umziehen.

Standort des Verfassungsschutzes noch offen

Ein weiterer Regierungssitz befindet sich in der Henning-von Tresckow-Straße. Dort sitzen das Innen-, Umwelt-, Gesundheits- und Infrastrukturministerium. In der Klärung befindet sich unter anderem die endgültige Unterbringung des Verfassungsschutzes, der Abteilung 5 des Innenministeriums.

Die Landesregierung will dabei bleiben, dass eine Außenstelle des Landesschulamtes Frankfurt (Oder) nach Angermünde kommt.

Offen ist nach wie vor, wie die Landesregierung die Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag erfüllen will: 250 Arbeitsplätze des Landesdienstes sollen danach nach Cottbus umsiedeln. Dazu sieht das Papier keinen Vorschlag vor, welche Behörde dorthin verlagert werden soll. Bislang gebe es seitens der Ressorts keine Bedarfsanmeldung, hieß es aus dem Finanzministerium.

Alle Ministerien bleiben in Potsdam

Bereits in den Koalitionsverhandlungen war sich das Dreier-Bündnis einig, dass es eine Verlagerung des Wissenschafts- und Kulturministeriums von Potsdam nach Cottbus nicht geben soll. Das hatte noch Rot-Rot beschlossen – gegen den Protest vor allem aus Potsdam. Auch SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke war für eine solche Lösung, um die Lausitz im Strukturwandel zu unterstützen. Entschieden wurde aber, dass oberste Landesbehörden grundsätzlich nach Potsdam in die Landeshauptstadt gehören.

Keine Aussagen trifft das Papier über die Zukunft der Behörde der Datenschutzbeauftragten, die gern von Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) nach Potsdam ziehen will. Dies sei Sache des Landtags, der für diese Behörde zuständig ist, hieß es.

Von Igor Göldner