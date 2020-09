Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat die Märker angesichts der bevorstehenden Herbstferien dazu aufgerufen, wegen der Corona-Pandemie möglichst in diesem Jahr im Land zu bleiben und auf weite Reisen zu verzichten. „Es ist am besten, zu Hause zu bleiben. Ich meine wirklich zu Hause. Zweitbeste Variante ist Urlaub in Brandenburg“, sagte der Regierungs-Chef nach einer Konferenz mit seinen Amtskollegen aus den Ländern und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Dienstagnachmittag. „Wir wollen alle unsere Freiheiten wieder haben, an fremden Stränden liegen, baden und tauchen“, sagte Woidke. Jedoch sei große Vorsicht geboten, um „sich und andere nicht in Gefahr zu bringen“.

Der Regierungschef zeigte sich besorgt angesichts zunehmender Ansteckungszahlen. „Wir haben seit Beginn dieses Monats eine Verdoppelung der Infektionsgeschwindigkeit im Land“, sagte Woidke. Er appellierte an die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger und rief dazu auf, sich weiter an Hygieneregeln und den Mindestabstand von 1,50 Meter zu halten.

Anzeige

Marathon mit unklarer Entfernung zum Ziel

Mit einem Impfstoff gegen Corona ist nach Woidkes Einschätzung nicht früher als nach dem ersten Quartal 2021 zu rechnen. „Wir werden diese Situation weiter ertragen müssen“, so Woidke. „Wir sind in einem Marathonlauf, von dem wir nicht wissen, wann wir das Ziel erreichen.“

Woidke kündigte Pläne für eine schärfere Obergrenze von 50 Menschen für Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen an, wenn es mehr als 35 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gibt. In privaten Räumen sollten sich nach einer Empfehlung dann nicht mehr als 25 Leute treffen. Regional könnten auch niedrigere Werte angesetzt werden. Das Kabinett berät in der kommenden Woche darüber, am kommenden Dienstag sollen Details der überarbeiteten Umgangsverordnung vorgestellt werden.

Für private Feiern im Haus, in der Wohnung oder im Garten gilt in Brandenburg derzeit generell eine Obergrenze von 75 Teilnehmern. Für Großveranstaltungen ist in geschlossenen Räumen eine Obergrenze von 1000 Menschen festgelegt, maßgeblich ist aber die Zahl von Gästen bei der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln je nach Raumgröße.

Woidke wies darauf hin, dass Brandenburg derzeit noch von den Schwellenwerten recht weit entfernt ist, bei denen Personenbeschränkungen für Feiern bundesweit in Kraft treten sollen: Das sind die genannten 35 beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Personen. Zum Vergleich: Derzeit liegt Brandenburg nur bei 5,3 Fällen, in Potsdam sind es neun Fälle, in der Uckermark laut Woidke 0,8.

Woidke : Berliner Parties sind ein Problem

Dennoch sei die Krankheit hoch ansteckend und Leichtsinn fehl am Platz. Mit Verweis auf Berlin sagte Woidke, dort zeige sich, dass Alkoholkonsum in Verbindung mit großen Menschenmengen erhebliches Ansteckungspotenzial berge. „In Berlin erlebt man teilweise nicht organisierte Meetings, bei denen man gemeinsam die Nacht genießt, den Sternenhimmel anguckt und zur Gitarre singt: Größere Menschenmengen und Alkohol – das spielte schon in Ischgl eine Rolle.“

Zu dem vereinbarten Bußgeld von Mindestens 50 Euro für falsch ausgefüllte Gästelisten in Gastronomieeinrichtungen sagte der Ministerpräsident: „Die Listen werden ausgefüllt, aber häufig ist der Name falsch, es steht Dagobert Duck oder Schnatterinchen da. Telefonnummern stimmen nicht.“ Dies sei ein erhebliches Erschwernis, wenn die Behörden nach Ansteckungsfällen Gäste ermitteln müssten. Die Brandenburgische Umgangsverordnung erlaube heute schon Bußen von 250 bis 10.000 Euro bei Verstößen. „Die Höhe dieses Bußgeldes ist mehr als angemessen“, sagte Woidke, ergänzte aber: „Wir wollen keine Bußgelder verhängen, würden dies aber notfalls tun.“

Von Ulrich Wangemann und Oliver von Riegen