Eine rätselhafte Firmengründung von Tesla und die Sperrung der Brücke am Altstadt-Bahnhof in Brandenburg/Havel interessierten die MAZ-Abonnenten in dieser Woche am meisten. Ebenso in den Top 6: Eine Bombenentschärfung, Ärger für Günther Jauch und ein tödlicher Wildschwein-Angriff.