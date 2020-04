Brandenburg lockert in kleinen Schritten weiter und öffnet ab 9. Mai alle Spielplätze

Potsdam

In Brandenburg sollen die wegen der Corona-Krise gesperrten Spielplätze landesweit wieder geöffnet werden. Außerdem sollen in Krankenhäusern die Kapazitäten für planbare Operationen wieder freigegeben werden.

Das gab Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) am Donnerstag in Potsdam bekannt. Das rot-schwarz-grüne Kabinett hatte dazu einen Beschluss gefasst. Zuvor hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel über weiter Lockerungen in einer Telefonkonferenz verständigt.

Geplant ist, die Spielplätze ab dem 9. Mai wieder zu öffnen. Dazu müsse aber das Kabinett noch einen Beschluss fassen, der am 8. Mai geplant sei. Die sogenannte Eindämmungsverordnung soll dann geändert werden.

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) sagte, die geplante Öffnung der Spielplätze sei für viele Eltern vor allem mit kleinen Kindern eine sehr große Erleichterung. Zumal die Kitas nur für eine Notbetreuung geöffnet und Aktivitäten im Freien sehr eingeschränkt seien. Vor knapp einer Woche hatte sich Woidke noch sehr kritisch geäußert und das Risiko für eine Öffnung als zu hoch eingeschätzt.

Großveranstaltungen bleiben bis 31. August verboten

Woidke sagte, es sei gelungen, den Virus im Zaum zu halten, aber er sei noch längst nicht besiegt. „Deshalb wurde auch vereinbart: Sollte es zu einer starken Zunahme der Erkrankungen kommen, werden Lockerungen wieder zurückgenommen.“ Großveranstaltungen sollen bis zum 31. August verboten bleiben.

Es könne nur Schritt für Schritt gelockert werden. Das bisher Erreichte dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden, betonte Woidke. „Wir brauchen weiter Besonnenheit und Vorsicht.“

Zurückhaltend äußerte sich Woidke über einen Wiederaufnahme des Profi-Fußballbetriebs. „Wer den Profifußball zulässt, kann den Amateursport nicht verbieten“, sagte er. Für ihn gelte die Regel: „Erst den Virus in die Defensive bringen, dann kann auf dem Platz gestürmt werden.“

Von Igor Göldner